我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

中國私募公司瑞豐達爆雷案 罰402萬美元 史上最重

中央社台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國證監會。（中新社資料照片）
中國證監會。（中新社資料照片）

管理資產規模至少人民幣20億元的中國私募機構瑞豐達2024年爆雷，負責人捲款而逃。中國官方近日公布，對瑞豐達罰沒2800萬元（人民幣，下同，約402萬美元）。中媒稱相關處罰力度再創史上最重。

綜合官方新華社等中媒報導，中國證監會昨天通報，已對瑞豐達及關聯私募機構、實際控制人孫偉等相關責任人作出行政處罰。瑞豐達及關聯私募機構在經營過程中有嚴重違法違規行為。

據通報，上海證監局對瑞豐達及關聯私募機構共計罰沒2800餘萬元，對5名責任人員罰款1300餘萬元，對瑞豐達實際控制人採取終身禁入證券市場措施。中國證券投資基金業協會也註銷相關私募機構管理人登記。

此外，對於相關違法行為可能涉及的犯罪問題線索，中國證券監管部門指將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。

中國證監會表示，將持續依法嚴厲查處私募基金領域違規募集、侵占挪用、自融自用、利益輸送等惡劣違法違規行為，嚴肅追究違法主體責任，提高違法違規成本，持續淨化市場環境，同時推動私募機構抓緊整改各類不合規行為，促進行業健康發展，保護投資者合法權益。

瑞豐達2024年陷入兌付危機，公司隨後人去樓空。中國證監會當時通報稱，瑞豐達涉嫌多項違法違規行為，決定對公司立案調查。

中媒第一財經先前披露，多名投資者當時赴瑞豐達位於上海浦東新區的辦公場所時發現無人辦公。相關投資者稱，所購買的瑞豐達基金產品金額介於300萬至3000萬元之間，大都透過銷售或代理管道購買，都無法贖回。

上一則

市場需求不及預期 中國乘用車2025年末庫存達365萬輛

延伸閱讀

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？
川普成「市場明燈」 分析師：今年操盤策略別和白宮對作

川普成「市場明燈」 分析師：今年操盤策略別和白宮對作
美國稅局研擬修訂稅法…砍主權基金免稅優惠 衝擊投資

美國稅局研擬修訂稅法…砍主權基金免稅優惠 衝擊投資
AI與另外2大風險糾纏成一團 專家警告：分散曝險以防股災

AI與另外2大風險糾纏成一團 專家警告：分散曝險以防股災

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態