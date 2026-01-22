寶馬越野車受困 60歲胖東來老闆跳冰水施救

寶馬越野車被困汝河，于東來跳入冰水施救。(取材自極目新聞／受訪者提供)

多位網友21日發布了60歲胖東來集團創始人于東來跳入冰冷河水中施救被困車輛的視頻。有現場視頻拍攝者22日表示，于東來看到有車被困後，專門返程冒寒下水施救，他真是個熱心腸的人。

極目新聞報導，據網友發布視頻顯示，一輛寶馬越野車被困河水中，河邊還有積雪，幾名男子下到齊膝蓋深的河水開始掛繩施救，其中前面一男子感嘆，「呼哇，水真涼！」，並詢問蹚水過來的于東來「大哥冷不冷？」于東來連說：「不冷不冷不冷。」視頻發布者配文：「60歲，攝氏零下3度，說跳就跳進了水裡。」有許多網友表示，于總精神可嘉，要注意保重身體。

據報導，「汝州互通二手車 」老闆史龍龍22日說，21日他們和于東來在汝河玩越野，下午3點左右，車隊後面有一輛寶馬越野車被困河中，于東來於是專門返程施救，跳入冰冷的河水中幫忙掛拖繩，整個施救過程持續了十分鐘左右，他在旁邊飛無人機記錄了這一救援過程。

據現場另一名目擊者河南 瑞征二手車老闆李彬表示，當時他在被困寶馬越野車的後面，從車上拿繩子準備施救時，看到前方來了一大隊人馬，其中就有于東來，他們從前方更方便施救，他也就沒有再參與了。視頻中同樣站在水中詢問冷不冷的是他的朋友趙蔣豪，也是一位熱心公益的老闆。大家不到十分鐘就將寶馬救出，之前于總也救過其他被困車輛。21日大家在一起玩越野玩得很嗨，直到7點多鐘天黑了才散場。