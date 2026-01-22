我的頻道

含仇恨言論…接獲電郵炸彈威脅 紐約大學嚴加戒備

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

中國電商Temu土耳其辦公室 遭反壟斷單位搜查

中央社台北22日電
土耳其主管反壟斷事務的競爭管理局，當地時間21日對中國電商Temu在土國的辦公室展開突擊搜查。(路透)
路透報導，土耳其主管反壟斷事務的競爭管理局，當地時間21日對中國電商Temu在土國的辦公室展開突擊搜查。Temu一名發言人表示，土耳其調查人員在搜查過程中，帶走辦公室內的筆記型電腦和桌上型電腦。

據報導，這不是Temu被搜查首例。2025年12月，位在愛爾蘭首都都柏林的Temu歐洲總部，也遭到類似的調查。這些行動顯示，Temu在全球正面臨日益嚴峻的監管風暴。

界面新聞報導，Temu母公司、中國大型電商拼多多今天回應，「事發突然，沒有任何提前預知」，但公司將積極配合土耳其官方部門調查，對公司在土耳其的「合規經營」有信心。

Temu一名發言人接受路透採訪時，除證實該公司正與土耳其政府展開全面合作外，透露土國調查人員在搜查過程中，帶走筆記型電腦和桌上型電腦。但土耳其競爭管理局表示，Temu辦公室設備被扣押的說法與事實不符。

土耳其競爭管理局指出，該局的確已經對Temu進行「現場檢查」，這並「不意味著啟動正式調查」。為確保正在進行的調查能順利進行，該局現階段無法透露更多訊息。

2025年，Temu在社群平台領英（LinkedIn）表示，該公司已在土耳其伊斯坦堡註冊當地實體，並開設辦事處。

中國低價電商平台快速崛起，引發許多歐洲零售商強烈不滿，認為這些平台擁有不公平的競爭優勢。

1月初，土耳其政府取消30歐元（約35美元）以下進口商品的免稅制度，指此舉意在保護本國產品和競爭力。新政策將於2月生效。歐洲聯盟也將從7月起，對來自歐盟境外、價值低於150歐元的小包裹徵收3歐元關稅。

德國之聲（DW）認為，歐洲國家監管機構的主要疑慮，集中在Temu可能受益於中國政府不公平的國家補貼，使其以極低價格在全球範圍內，銷售從服裝到智慧型手機等各類商品。隨著Temu在全球迅速擴張，其策略引發多國監管機構對其競爭行為、補貼來源及數據安全的關注。

