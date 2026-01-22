俄羅斯中國旅客遊覽車撞貨車 含3死8傷

俄羅斯濱海邊疆區22日發生大型遊覽車與貨車相撞事故，造成3人死亡，8人受傷。新華社

綜合俄羅斯 媒體及澎湃新聞報導，一輛載有14名中國遊客的大型遊覽車，22日在俄羅斯遠東地區的濱海邊疆區與貨車相撞，截至發稿已造成3人死亡，其中包括遊覽車駕駛，其餘2名死者身分暫時無法得知，8人受傷。

據報導，事故所在地衛生部門稍早表示，事故造成2人死亡。之後，當地檢方表示死亡人數增至3人。

中國駐海參崴總領事館確認，無中國公民在這起事故中傷亡。

報導指出，事故地點是俄羅斯濱海邊疆區哈桑（Khasan）區巴拉巴什（Barabash）附近公路上，車上的遊客來自中國。當地鄰近中國東北的吉林省，離俄羅斯遠東大城海參崴（Vladivostok）不遠。

中俄官方關係日趨緊密下，中國外交部發言人郭嘉昆2025年9月2日宣布，中方決定自2025年9月15日至2026年9月14日，對持普通護照 的俄羅斯公民試行免簽入境30天；俄羅斯於同年12月1日發布，中國公民即日起至2026年9月14日可免簽入境俄羅斯30天。