曾與監管機構人員爆肢體衝突 拼多多遭稅務局罰款10萬

記者陳湘瑾／即時報導
拼多多遭稅務局罰款人民幣10萬元。（路透）
拼多多遭稅務局罰款人民幣10萬元。（路透）

拼多多員工與監管機構工作人員去年底傳出發生肢體衝突後，中國監管單位已對拼多多開展大規模的現場核查。據中國稅務單位21日消息，拼多多未依法在規定期限內改正報送涉稅信息，對其作出罰款人民幣10萬元（約合1.44萬美元）的處罰決定。

新華社21日報導，中國國家稅務總局上海市長寧區稅務局指出，上海尋夢信息技術有限公司（拼多多平台運營主體）未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的要求報送涉稅信息，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改，但未在規定期限內完成，該局依法依規對拼多多作出罰款人民幣10萬元的處罰決定。

《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》在2025年發布實施後，拼多多未按照要求報送2025年第3季度平台內經營者和從業人員涉稅信息，稅務機關在2025年11月依法對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。就此，上海市長寧區稅務局依法依規對拼多多處以10萬元罰款。

彭博報導，去年底拼多多員工與監管機構工作人員發生肢體衝突後，中國當局已加大對該公司的調查範圍，近幾周向拼多多上海總部派駐來自多個部門的逾100名調查人員。消息人士表示，由中國國家市場監督管理總局和國家稅務總局等部門的監管人員組成的特別調查組，已對拼多多開展大規模的現場核查。

去年12月3日，拼多多員工與中國市監局人員，在該公司上海辦公室發生肢體衝突。當時市監局人員在調查針對拼多多存在欺詐性發貨問題的舉報。事後警方逮捕數人，包括公司管理人員。隨後有消息稱，拼多多為了平息該公司員工與上門檢查的市監局人員發生肢體衝突事件的影響，已解雇數十名員工。

市場擔憂拼多多監管風險加劇，該公司股價從9日起連續下跌，20日美股盤前延續前6個交易日跌勢，跌幅一度達4.9%。總市值為1,478億美元，較2026年高點已跌2成，較2025年11月高點跌逾3成。

