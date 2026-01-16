我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

解放軍斬首行動演練曝光…夜晚解救人質 擊斃暴恐分子

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視近日釋出共軍特戰部隊在演練斬首，情節是有暴恐分子與解救人質。（圖／截自央視）
央視近日釋出共軍特戰部隊在演練斬首，情節是有暴恐分子與解救人質。（圖／截自央視）

美國對委內瑞拉下手後，解放軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然解放軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起網友不少關注與猜測。

中國央視《軍武零距離》節目近日披露了解放軍實戰演練「斬首」行動的畫面，畫面顯示，在一番精準轟炸後，特戰小分隊突擊組迅速突進獨立房屋，「擊斃」4名「暴恐分子」。該其節目主要針對的是解放軍陸軍某特戰分隊訓練場上的相關畫面，包含解救人質、突襲暴恐分子等。

與此同時搭配的是，無人機全程監控定位，特戰隊員夜間潛入，軍用弩解決周邊崗哨，現場非常緊張。

節目也披露了解放軍使用夜視裝備與無人機在夜晚「空地」協同進行突擊行動的情況，還有以弓弩「無聲射殺」方式解決哨兵，此法不會產生爆鳴與煙火，隱蔽性高，同時疑似由無人機投送炸彈轟炸。整場行動，「不到2分鐘時間」。

相關節目還強調，特戰小分隊常常要處置急難險重，且對精度要求極高的任務。建築物內部的清剿、特定人物的解救行動，這些都是對小隊成員的綜合素質和專業能力的挑戰，同時也是對小隊任務規劃和執行能力的考驗。

中國網友對於上述斬首演練有不少討論與猜測，與台灣相關的留言也不少。

解放軍 無人機 委內瑞拉

上一則

台美達成貿易協議 中國外交部回應了

下一則

回應台美關稅談判？中國駐美大使提「唯一遵循」

延伸閱讀

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手
吸毒男從食肆廚房取利刀挾持2女 港警2槍擊斃

吸毒男從食肆廚房取利刀挾持2女 港警2槍擊斃
美國活捉馬杜洛 分析：中國沒有這種戰略滲透能力

美國活捉馬杜洛 分析：中國沒有這種戰略滲透能力
中共特種作戰部隊能與美軍三角洲部隊相提並論？專家說有4不足

中共特種作戰部隊能與美軍三角洲部隊相提並論？專家說有4不足

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人