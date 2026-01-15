牙口好愛吃薯片 浙江101歲奶奶每天追劇到凌晨2點

姜月琴每天上午睡到10點多，起床後的第一件事是喝一杯香濃的綠茶。(取材自網易)

浙江一名101歲的「寶藏奶奶」姜月琴，日子過得比年輕人還「鮮活」；溫州都市報報導，「寶藏奶奶」有套獨特的「反向作息」規律，每天熬夜追劇到凌晨2點，她還愛吃零食，一口好牙能咬下堅硬食物，最愛薯片、沙琪瑪，「寶藏奶奶」年輕時是旅遊達人，89歲還能走上南京中山陵。

每天上午睡到10點多，姜奶奶起床後的第一件事是喝一杯香濃的綠茶。「我媽就跟年輕人一樣，是個十足的『夜貓子』！」提起姜奶奶的日常，女兒姚松萍說，母親有一套獨特的「反向作息」規律：每晚總要開著電視看到凌晨2點多才睡」。

「早上10點多自然醒，因此早中飯便合二為一，等到傍晚6點再吃第二頓。若到了晚上9點多餓了，她會再吃些餅乾之類的零食。「別看她睡得晚，睡眠品質可是一點都不差，躺下沒幾分鐘就睡著了。」姚松萍補充。

據報導，姜奶奶口中無一顆假牙，牙口好得讓人羨慕，除了馬蹄松，沙琪瑪、番薯棗等也是姜奶奶「零食寶庫」裡的常見食品；不僅如此，姜奶奶還像年輕人一樣鍾愛薯片。

姜奶奶的老伴姚爺爺已故多年，但至今提起這對模範夫妻，鄰里仍不停地點讚。他們曾在五馬街老巷住了30多年，經常手牽手在巷口散步、曬太陽，鄰居稱他們是「巷子裡最黏人的一對」。

「我媽沒讀過書，大字不識一個；我爸讀書識字，年輕時就是我媽的專屬『翻譯官』。」姚松萍說，父母談戀愛時，父親每次發了工資，第一件事就是去電影院買票，拉著母親的手走進放映廳。

如今，姜奶奶不愛主動出門，但她曾是個愛闖蕩的旅遊達人。40多歲時，姜奶奶和姚爺爺一起去黃山，80多歲時，兩人到杭州旅行，還在離西湖不遠的地方租了房子小住了大半年。

89歲時，姜奶奶還跟著家人去南京中山陵。 「中山陵的台階又高又陡，奶奶扶著欄杆一步一步往上走，喘著氣也不肯歇，嘴裡還不停念叨著『要堅持，能上去』。」徐小秋說，「我們年輕人都覺得累，她卻憑著一股勁兒爬到了頂上。」

近兩年，姜奶奶還去過洞頭、永嘉、金華、蘇州遊玩，前前後後去過20多個城市，妥妥地圓了旅遊夢。