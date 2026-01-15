2025年「川攻習守」學者：中國外交呈現中國模式

川普憑藉美國實力，試圖以西半球為界肆意掠奪；而對北京來說，台灣問題是核心利益中的核心，也是中美關係中的第一條紅線。路透

川普 2.0牽動全球局勢，台大 政治學系教授張登及指出，目前國際局勢最大變數來自川普2.0帶來的不確定性，衝擊以規則為基礎的國際秩序，在多極跟大國博弈的時代下，中國會繼續發展全球南方跟一帶一路 ，以鋪陳其平行秩序；政大國關中心兼任研究員劉復國觀察，要注意中國大陸在外交上的努力，已經慢慢呈現出中國模式。

台大政治學系教授張登及15日參加政大國關中心舉行論壇「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」時表示，去年各國對外關係跟國際局勢最大的自變數不是中國、俄羅斯等國如何展現凌厲攻勢，而是川普2.0創造的不確定性，讓規則為基礎的國際關係出現典範轉移跟重構，並對中美關係跟中國外交提出了嚴厲挑戰。

他進一步表示，川普作為素人政治家能夠突破過去對歷屆總統的侷限，來造成極大不確定性，這種素人的強人意志剛好跟就職已久的習近平的新型大國關係發生碰撞。川普2.0進行眾多整頓，許多學者都覺得國際秩序到了轉換的時刻。在這個背景下，2025年的中國外交可以視為「動態防禦」，也就是「川攻習守」。中國對內要應對通貨緊縮、就業危機與內需不振，對外則有高關稅、科技封鎖與地緣夾擊。

美方採取限施壓的方式，對歐洲、基輔等施加壓力，並爭取在不開戰的情況下對中國提出各種要求，希望以此達到暫時號的均衡，爭取美國再次偉大的時間；去年中方也有祕密武器，包括稀土管制、也學習美國的長臂管轄，雙方也都在鞏固自己的供應鏈。目前中美關係在去年川習慶洲峰會達到暫時的均衡，預期今年四月觀察這種暫時的均衡是不是能夠繼續存在。

在台海議題方面，雖然川習慶洲峰會沒有刻意去琢磨台海問題，但預估今年的溝通還是會觸及到台海議題。而川普在2025年國家安全戰略報告中將台灣視為美國在太平洋第一島鏈最重要的戰略資產，張登及提醒，當民主價值被佔資產價格所取代的時候，要思考這個變數是增加了還是減少了，而資產是不是具有不可替代性。

張登及表示，對於中國來說，在多極跟大國博弈的時代下，仍然會以金磚和上合這兩個能掌握的機制制度化作為支點，繼續發展全球南方跟一帶一路，以鋪陳其平行秩序；而當川普的單邊主義讓西方國家有許多不適應，中國也許是藉此來去爭取西方國家的不適應，以調整或緩和西方國家跟中國的關係。包括近期加拿大總理、德國總理、英國首相都要訪問中國大陸。

政大國關中心兼任研究員劉復國觀察，過去北京很願意跟以前的美國總統通話見面，但是現在有主客地位反過來的意味，北京沒有因為川普的隨意性、不確定性政策而慌亂，中國大陸在關稅貿易戰受到很多經濟衝擊，但客觀來看，所有國家只要是以美國市場為主導的經貿，都是普遍受到衝擊。

劉復國也提到，中國大陸在2025年面對大國競爭展現相當程度的自信，過去幾天川普簽署行政命令要退出多個國際組織，整個情況相比中國大陸在國際的地位是有點此消彼長，美國主動撤離領導地位，中國大陸2026年將會在很多場合出現。要注意中國大陸在外交上的努力，已經慢慢呈現出中國模式，習近平提出的全球發展倡議將會在今年慢慢推演，正好遇到美國「退群」，讓中國大陸有很多機會在各種場域扮演領導的角色。