學者估習近平健康狀況曾不佳 明年21大應可順利續任

中共中央總書記習近平。（新華社資料照）

中共 總書記習近平 的權力穩固狀況與健康狀況，深深牽連到中共黨內權力結構布局，而學者指出，目前習近平身體健康沒有太大問題，預計明年中共二十一大將會續任，同時若到了2032年中共二十二大時身體仍無大礙，料將仍保有中央軍委主席一職。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒15日下午出席政治大學國關中心與東亞所、中共研究雜誌社合辦的「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」研討會，針對中共黨政情勢做出如上分析。

蔡文軒指出，去年大量中共軍 方被清洗，呈現「保衛者困境」，宛如1937年史達林對紅軍清洗，當時80%上將被清洗掉，史達林難道不知道可能面對虎視眈眈的德國？道理很簡單，這些人被清洗後，不會打仗是獨裁者可忍受，但太會打仗造成獨裁者安全困境這不能忍受。對習來說，這些人被清洗掉頂多就是作戰能力少一點，而且不見得會發生戰爭，但他們沒被清洗會導致獨裁者安全困境，最直接是習近平個人權力受到直接威脅。

再者他指出，習近平對政治忠誠要求高於其他表現，包含年輕化，胡錦濤時期到副部級平均46歲、習時期49歲，正部級胡時期是55歲、習時期為58歲，現在政治忠誠遠高於年輕化，造成幹部老化。同時，反腐力度持續加強，但跟保衛者困境相比，這些人不能威脅習政權，更大是透過整肅來塑造自己合法性與清廉形象。蔡文軒特別指出，習更強調打擊家族式腐敗，把儒家的修身齊家治國平天下與共產主義相結合，他形容這是「紅色儒教主義」。

對於中共去年政治局會議審議通過「黨中央決策議事協調機構工作條例」，蔡文軒解讀，這是要重新釐清政治局跟領導小組關係，以前領導小組可以馬上做決策，現在不行，還是要經過政治局，另外不排除是對兩位政治局常委蔡奇、李強權力的打壓，因為過去兩人身兼很多領導小組要職、權力很大，習不可能每場都參加。

蔡文軒說，習近平健康問題是引響中共政治的最大變數，他以3D骨架技術、生理特徵監控、身形指數（ABSI）等新技術所觀察的面向來看，整體而言，習近平健康曾經不好過，但2022年、2023年迄今逐漸好轉，BMI指數最近下降據說是每天游泳，2023年後沒有證據顯示其健康狀況有嚴重問題。

針對中共高層政治布局，他認為，2027年李強跟蔡奇可能會退，這兩人用處大概可能已經用完了，或將找更多科技官僚進到政治局常委，第一符合現在發展需要，第二比較好控制。習近平二十一大延任應該沒問題，甚至到2032年他健康沒問題的話至少會續任中共的軍委主席。

會後受訪時蔡文軒回應中共高層人事，包含馬興瑞、張升民、董軍等情況以及人事甄補問題，對此他表示，今年（甄補）機會不會很大，因為現在很多案子還在查，塵埃還未落定，加上二十一大前還是以穩定為主，不補這些人，該做的事還是在做，處級或廳級幹部只要在，中國大陸就可以運作，所以機會不大、意義也不大，可能在二十一大前再一起補，屆時機會稍微大一點。

國防安全研究院委任副研究員揭仲分析說，共軍大清洗主要動機不是肅貪，而是將前軍委政治部主任苗華及東南幫影響力徹底清除。這些消失的人中，受重懲比例不高，有些人沒受罰但也沒有官復原職，這些職位還未派人正式接任，如此安排主要目的是把苗華影響力徹底清除，苗華是除習近平外唯一跨軍種、跨機構影響力高級將領，遍及各軍種任命，現在另一軍委副主席張又俠感覺也好像被盯上，四中全會結束後張又俠親信有三人消失（原陸軍副司令趙宇、原武警代司令曹均章、原海軍代理政委冷少杰）。