中企炒白銀大賺2.46億 抵三年獲利

貴金屬漲不停，中企炒白銀賺得比本業還多。（路透）

貴金屬漲不停，中企加入炒作行列，賺得比本業還多！港股上市的中企祈福生活服務公司，今年1月中旬先後賣出兩筆白銀，獲利高達人民幣2.46億元（約3500萬美元），幾乎是該公司三年的獲利。

一財網報導，祈福生活服務公司是大陸一家小型的物業管理公司，近日公布在今年1月中旬，已出售一筆40萬盎司未分配銀條（指帳面登記、非實物交割的銀條），總代價約人民幣2.26億元；另一筆為28萬盎司，總代價約為人民幣1.62億元。兩筆交易的收益預計分別為1.431億元、1.035億元，合計獲利人民幣2.46億元。

對於上述兩筆交易，祈福生活服務表示，考慮未分配銀條的現時市場趨勢，尤其是近期市價已為近年最高，變現部分其於未分配銀條投資的適當時機。變現獲得的收益將用作一般營運資金。

祈福生活服務公司的白銀投資始於2020年，透過「低買高賣」的方式獲取收益。據披露，2020年2月25日至28日，祈福生活服務使用公司閒置資金，連續四日透過香港 渣打銀行購入銀條，分別斥資人民幣2,610萬元、1,280萬元、1,270萬元及3,110萬元，買入20萬、10萬、10萬及25萬盎司銀條；此後再以人民幣1,980萬元增持15萬盎司銀條。

截至2020年底，祈福生活服務合計購入80萬盎司銀條，成本共計約人民幣1.025億元，據此粗略計算，買入成本約128元/盎司。同期，該筆投資的公允價值已增至1.383億元。這也被祈福生活服務視為「資產結構多元化」。

在上述投資持有約兩年後，祈福生活服務進行部分套現，落袋為安。2022年，祈福生活服務先後三次出手，合計賣出白銀50萬盎司，總對價約7,900萬元。這相當於以158元/盎司的價格賣出，較買入價增長約3成。餘下30萬盎司白銀以超1,200萬的公允價值收益繼續貢獻上市公司的潛在獲利。

此後，投資銀條實際上已經成為祈福生活服務財務管理的一部分。2024年，該公司再度出手購入38萬盎司銀條，共斥資人民幣7,790萬元，成本約205元/盎司。截至2024年末，上市公司持有的白銀合計68萬盎司，估計公允價值已達人民幣1.413億元，占集團總資產的比例超23%。

祈福公司表示，受地緣政治緊張及持續行業需求推動，本集團對投資銀行仍持樂觀態度，在持續的宏觀經濟不確定性中，白銀作為工業金屬及避險資產的雙重吸引力使其處於有利地位。

2025年中期，祈福生活服務所持68萬盎司銀條的公允價值已增至人民幣1.75億元，實現收益約人民幣3,383萬元並計入當期利潤。同期，上市公司實現利潤共人民幣7,515萬元。

2026年以來，白銀價格持續走高。祈福生活服務近期的兩筆「清倉」交易實現高位套現，出售均價超560元/盎司，相較於祈福生活服務此前約200元的買入價，增幅高達180%。

至此，祈福生活服務歷時約5年的白銀投資，累計買入成本約1.81億元，前後三次賣出累計回籠資金約4.67億元。以此粗略計算，祈福生活服務在投資白銀方面獲得收益約人民幣2.86億元。

對於祈福生活服務來說，這筆投資所獲收益頗為可觀。該公司主營業務包括物業管理、零售等，截至2025年中期，其在管面積約1018萬平方米，屬於「蚊型」物企。近年來，受到房地產 市場影響，祈福生活服務的業績也不好，2021年至今，每年的淨利潤不足人民幣1億元。