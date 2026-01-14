我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／關稅裁決、伊朗起義、明州職業抗議家踢到鐵板

美最高法院仍未宣判川普關稅案…今日你應知道5件事

中企炒白銀大賺2.46億 抵三年獲利

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貴金屬漲不停，中企炒白銀賺得比本業還多。（路透）
貴金屬漲不停，中企炒白銀賺得比本業還多。（路透）

貴金屬漲不停，中企加入炒作行列，賺得比本業還多！港股上市的中企祈福生活服務公司，今年1月中旬先後賣出兩筆白銀，獲利高達人民幣2.46億元（約3500萬美元），幾乎是該公司三年的獲利。

一財網報導，祈福生活服務公司是大陸一家小型的物業管理公司，近日公布在今年1月中旬，已出售一筆40萬盎司未分配銀條（指帳面登記、非實物交割的銀條），總代價約人民幣2.26億元；另一筆為28萬盎司，總代價約為人民幣1.62億元。兩筆交易的收益預計分別為1.431億元、1.035億元，合計獲利人民幣2.46億元。

對於上述兩筆交易，祈福生活服務表示，考慮未分配銀條的現時市場趨勢，尤其是近期市價已為近年最高，變現部分其於未分配銀條投資的適當時機。變現獲得的收益將用作一般營運資金。

祈福生活服務公司的白銀投資始於2020年，透過「低買高賣」的方式獲取收益。據披露，2020年2月25日至28日，祈福生活服務使用公司閒置資金，連續四日透過香港渣打銀行購入銀條，分別斥資人民幣2,610萬元、1,280萬元、1,270萬元及3,110萬元，買入20萬、10萬、10萬及25萬盎司銀條；此後再以人民幣1,980萬元增持15萬盎司銀條。

截至2020年底，祈福生活服務合計購入80萬盎司銀條，成本共計約人民幣1.025億元，據此粗略計算，買入成本約128元/盎司。同期，該筆投資的公允價值已增至1.383億元。這也被祈福生活服務視為「資產結構多元化」。

在上述投資持有約兩年後，祈福生活服務進行部分套現，落袋為安。2022年，祈福生活服務先後三次出手，合計賣出白銀50萬盎司，總對價約7,900萬元。這相當於以158元/盎司的價格賣出，較買入價增長約3成。餘下30萬盎司白銀以超1,200萬的公允價值收益繼續貢獻上市公司的潛在獲利。

此後，投資銀條實際上已經成為祈福生活服務財務管理的一部分。2024年，該公司再度出手購入38萬盎司銀條，共斥資人民幣7,790萬元，成本約205元/盎司。截至2024年末，上市公司持有的白銀合計68萬盎司，估計公允價值已達人民幣1.413億元，占集團總資產的比例超23%。

祈福公司表示，受地緣政治緊張及持續行業需求推動，本集團對投資銀行仍持樂觀態度，在持續的宏觀經濟不確定性中，白銀作為工業金屬及避險資產的雙重吸引力使其處於有利地位。

2025年中期，祈福生活服務所持68萬盎司銀條的公允價值已增至人民幣1.75億元，實現收益約人民幣3,383萬元並計入當期利潤。同期，上市公司實現利潤共人民幣7,515萬元。

2026年以來，白銀價格持續走高。祈福生活服務近期的兩筆「清倉」交易實現高位套現，出售均價超560元/盎司，相較於祈福生活服務此前約200元的買入價，增幅高達180%。

至此，祈福生活服務歷時約5年的白銀投資，累計買入成本約1.81億元，前後三次賣出累計回籠資金約4.67億元。以此粗略計算，祈福生活服務在投資白銀方面獲得收益約人民幣2.86億元。

對於祈福生活服務來說，這筆投資所獲收益頗為可觀。該公司主營業務包括物業管理、零售等，截至2025年中期，其在管面積約1018萬平方米，屬於「蚊型」物企。近年來，受到房地產市場影響，祈福生活服務的業績也不好，2021年至今，每年的淨利潤不足人民幣1億元。

香港 房地產

上一則

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工

下一則

暌違10年返京 艾未未對中國無一句批評 反轟德官僚威權

延伸閱讀

聯準會主席鮑爾遭刑事調查 黃金白銀再飆天價

聯準會主席鮑爾遭刑事調查 黃金白銀再飆天價
周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?

周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?
「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈
交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌

交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉