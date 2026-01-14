川普關稅戰威脅下 中國去年貿易順差近1.2兆美元續創紀錄

中國國家統計局14日公布，2025年全年貿易順差達到1兆1,890億美元，再度超越2025年前11個月首度突破1兆美元大關的紀錄。(新華社)

美國總統川普 先前表態大幅提高關稅 威脅，中國國家統計局14日公布，2025年全年貿易順差達到1兆1,890億美元，再度打破2025年前11個月首度突破1兆美元大關的紀錄。這個數字相當於世界前20大經濟體的國內生產毛額（GDP），例如沙烏地阿拉伯。

按美元計，中國12月以美元計價出口年增6.6%，前值為5.9%，增幅較上月擴大；進口年增5.7%，前值為1.9%。2025年中國成為工業機器人的淨出口國。

路透報導，自川普總統2025年1月重返白宮以來，北京對新一輪關稅緊張局勢的應對措施，使中企更有勇氣將焦點轉向東南亞 、非洲和拉丁美洲，以抵銷美國的關稅。

隨著北京試圖透過出口來應對長期的房地產低迷和中國需求疲軟，創紀錄的貿易順差，可能進一步加劇其他經濟體，對中國貿易行為與產能過剩問題的擔憂，以及他們對中國關鍵產品的過度依賴。

中國海關總署副署長王軍表示，「全球貿易增長動力似乎不足，(中國)大陸外貿發展面臨的外部環境依然嚴峻複雜」，但王軍說，中國的貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強，外貿的基本盤依然穩固。

上海保銀（Pinpoint）資產管理公司首席經濟學家張智威表示，強勁的出口成長有助於緩解中國需求疲弱。結合股市蓬勃發展及美中關係穩定，中國政府至少在第1季很可能維持原有政策立場不變。

中國海關總署發言人、統計分析司司長呂大良表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，有利於兩國，也有利於世界，「雙方應當共同落實好兩國元首共識，通過對話磋商，不斷壓縮問題清單、拉長合作清單，使中美經貿關係成為中美關係的壓艙石和推進器。」

呂大良引用中國海關統計，2025年中國對美國進出口人民幣4.01兆元，占中國進出口總值的8.8%。據美方統計，2025年前10個月，美國對中國進出口3,736.4億美元，占美國進出口總值的7.8%。

2025年，中美兩國元首多次通話並在南韓釜山成功會晤，達成一系列重要共識，雙方經貿團隊經過多輪磋商，取得積極成果，中美經貿關係階段性緩和。根據雙方的貨物貿易統計數據，中國是美國第三大出口目的地國、第三大進口來源國，美國是中國第一大貨物出口目的地國、第三大進口來源國。