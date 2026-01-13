我的頻道

秤不準…紐約查獲數百台違規設備 消費者荷包失血

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相1句話讓天王驚呆

走進老北京 胡同裡尋寶

中國新聞組／即時報導
民眾漫步北京趙錐子胡同，感受文化氛圍。 （中新社）
民眾漫步北京趙錐子胡同，感受文化氛圍。 （中新社）

領一份「尋寶地圖」，在胡同裡找隱藏劇情；逛藝術館，來場美學生活實驗…在北京東城區和西城區的胡同裡，小而美的空間頻現，豐富的活動吸引不少人打卡。

「我是奔琉璃廠來買紙墨的，沒想到撞上了隱藏驚喜。」書畫愛好者李萌展示著手裡的「京華文博尋寶地圖」介紹，「12個打卡點就藏在胡同裡，到店集齊印章，還可以換取禮品。」

李萌按圖索驥，從琉璃廠東街拐進姚江胡同。一處溫馨小院內，咖啡店、花店、藝術工作室等頗具人氣。「平日，小院就是街坊的休閒空間，常會有家長帶著孩子來店裡讀繪本。」咖啡店的一位工作人員說，雖然藏在胡同深處，但隨著打卡活動以及一些社交平臺的分享，年輕遊客最近多了起來。

天橋歷史文化街區擁有多條CityWalk（城市漫步）經典線路。最近，該區域的趙錐子胡同開街嘉年華啟幕，數十家小微空間亮相。

「您吶，裡邊兒請！」北京沙燕風箏形狀的路牌標語吸引遊客張女士打卡拍照。她驚喜地說：「京味兒一下子就有了，逛胡同逛出了時髦感。遊客方朔來北京工作十年有餘。他說：「胡同裡有趣的小空間挺多的，各類活動常常融入解謎遊戲、體驗任務等互動性強的玩法，讓遊覽不再是走馬觀花。通過沉浸式的體驗，我對北京的瞭解更深入，感情也更深了。」

北京最慘老闆 招25員工竟有24個騙子 用2字當暗號

美加徵伊朗貿易國25%關稅 北京：將堅定維護自身權益

中國客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

北京嫣然醫院欠費2千多萬 被判騰房 李亞鵬玩消失?

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

