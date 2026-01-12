中宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固2國關係轉圜勢頭

加拿大總理卡尼將於14日至17日對大陸進行正式訪問。圖為去年10月31日，正在韓國慶州出席APEC峰會的國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼（左）舉行場邊會談。（新華社資料照片）

中國外交部12日宣布，應中國總理李強邀請，加拿大 總理卡尼 將於14日至17日對中國進行正式訪問，期間將會見中國國家主席習近平 。中國外交部發言人毛寧指，這是加拿大總理8年來首次訪中，中方高度重視，期待藉此訪鞏固中加關係的轉圜勢頭。

習近平與卡尼將繼去年10月底在南韓慶州APEC峰會期間首次正式會晤後，時隔僅2個多月再度會面，卡尼當時形容會晤是雙邊關係「轉折點」。這是卡尼首次以加拿大總理身分正式訪問中國，也是自杜魯道2017年12月以來，加拿大總理首次造訪北京。

加拿大總理辦公室已在上周公布卡尼訪中行程，指此行將加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域的合作，並提到中國是加拿大第二大貿易夥伴，2024年雙邊貨品貿易總額達1,187億加幣（約855億美元）。

毛寧12日在中國外交部例行記者會上宣布卡尼即將到訪，並說明中方期待。她表示，去年以來，在雙方共同努力下，中加關係逐步改善發展。習近平與卡尼在南韓慶州舉行會晤，為兩國關係實現轉圜、恢復和重啟各領域的交流合作指明方向。

毛寧指出，卡尼此訪是加拿大總理8年來首次訪中，中方對此高度重視。習近平將會見卡尼，「為中加關係進一步改善發展作出新的戰略指引」。李強、趙樂際將分別同他舉行會談、會見，就兩國關係以及共同關心的問題全面、深入交換意見。

毛寧說，中加關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。中方期待以此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係的轉圜勢頭。

法廣指出，儘管加拿大對陸政策多年來強硬，但美國總統川普多變的貿易政策及對盟友的強悍作風，可能促使加拿大政策出現轉向。卡尼此行值此加拿大尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。尤其加拿大、中國都是川普關稅的主要目標，卡尼與習近平此次預計將嘗試緩和兩國之間的貿易緊張。

中國官媒環球時報9日曾發表社評，指加方近半年來持續釋放對陸接觸信號，歡迎卡尼到訪，亦希望加方能夠將正確的對陸認知，更多地落實到行動中，「取消不合理的關稅限制，推動更多務實合作」。