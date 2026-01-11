中國學者：邁向「非典型復甦」人民幣升值空間上看30%

我的頻道

記者謝守真／上海即時報導
2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。大陸券商「申萬宏源證券」首席經濟學家趙瑋在會上指，預判從2026年始，人民幣或每年至少保持兩到三個點的升值幅度，未來10年時間總升值幅度達到30%以上。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影
2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。大陸券商「申萬宏源證券」首席經濟學家趙瑋在會上指,預判從2026年始,人民幣或每年至少保持兩到三個點的升值幅度,未來10年時間總升值幅度達到30%以上。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真/攝影

全球金融環境高度不確定之下，中國券商申萬宏源證券首席經濟學家趙瑋11日指，中國經濟正走在一條不同於傳統周期的「非典型復甦」路徑上，隨著名義GDP逐步修復、政策框架更趨自洽，以及市場預期改善，人民幣匯率有望進入中長期升值通道。他預判，從2026年起，未來10年人民幣累計升值幅度可能達到30%左右。

2026中國首席經濟學家論壇年會10至11日在上海舉行。趙瑋在會上說，2026年是「十五五」規劃的開局之年，理解這一年經濟形勢，關鍵在把握「全面發力」與「戰略主動」兩大政策取向。所謂「全面發力」，代表在發展與改革相關領域，政策推進節奏有望加快；而「戰略主動」則反映出中國在統籌國內經濟運行與外部經貿環境，以及推動高水平開放方面，將展現更強主動性。

他指，近幾年中國中央經濟工作會議中，「改革」與「開放」相關表述的比重明顯提高，顯示政策重心正在發生變化。包括以自貿區、自貿港為載體、對標跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的制度型開放措施加速落地，特別是服務貿易開放，未來推進步伐值得關注。

展望未來，趙瑋認為，2026年中國的宏觀政策並非「收力」，而是「保持強度、提升效率」，財政政策將在「保證必要支出總量與債務規模」的前提下維持積極姿態。貨幣政策則更強調靈活運用降準、降息等工具，不排除更多結構性或創新性手段的運用，以提高政策傳導效率。

趙瑋指，2025年中國經濟狀況出現三個重要轉變。首先，疫後「疤痕效應」正在弱化，部分消費與價格指標顯示，經濟已在若干領域自然築底；其次，關稅衝突對經濟的實際拖累低於年初市場的悲觀預期，出口結構持續優化；第三，自2024年9月底來，政策逐步形成一套更自洽的新框架，政策靈活性與針對性明顯提升。

基於此，趙瑋將2026年的經濟走勢概括為「非典型復甦」，其特徵包括：復甦更多體現在價格修復與名義GDP回升，而非總量快速擴張；結構性分化明顯；復甦過程拉長，呈現轉型收尾階段的特徵。

談及資本市場，趙瑋指，2022年後市場對中國中長期問題的擔憂一度主導資產定價，但隨著政策轉向與產業層面新變化出現，市場敘事正逐步修正。他認為，2026年名義GDP修復，將推動海內外「資金再平衡」延續，並對股市形成支撐。

至於匯率方面，趙瑋表示，中國經濟壓力與市場情緒最悲觀的時點已過去。2025年人民幣已逐步進入升值通道，在「非典型復甦」推進過程中，匯率表現有望持續改善。他預判，未來數年人民幣每年或可維持約2%至3%的升值幅度，拉長至10年左右觀察，累計升值幅度可能達到30%。若人民幣升值預期逐步形成共識，疊加相對可觀的利率回報，將提升人民幣資產對境外資金的吸引力，並對資本市場產生連動影響。

