我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官方37天束手無策「熊聯盟」這絕招20分鐘趕擾民熊

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

中國電池出口補貼先下調再取消 分析師：直指「反內卷」

記者林宸誼／即時報導
中國財政部、稅務總局發布關於調整光電等產品出口退稅政策的公告。從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅取消。圖為寧德時代在2024年12月展示一款電動車電池。中新社
中國財政部、稅務總局發布關於調整光電等產品出口退稅政策的公告。從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅取消。圖為寧德時代在2024年12月展示一款電動車電池。中新社

中國財政部、稅務總局發布關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告。從2026年4月1日起至2026年年底，電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅取消。

分析師認為，這項政策的公布，表面上減少對電池行業的出口補貼，實際上卻對解決電池產業「內卷」問題有更深遠的意義。中國動力電池和儲能電池領域，經歷了多年的過度競爭，在低價競爭、技術模仿加上過度依賴政策補貼，導致許多中小企業難以脫穎而出，技術創新動力不足。在此背景下，政策透過下調退稅率，進一步推動行業淘汰低階產能，轉向研發技術含量更高、附加值更強的產品。

第一財經日報報導，中國出口退稅制度自1985年4月1日起實施，電池類產品隨出口退稅體系同步適用。1994年增值稅稅制改革後，電池出口退稅按增值稅退（免）稅規則執行。2024年12月1日起，電池增值稅出口退稅率由13%下調至9%，電池出口補貼自此正式進入退出階段。

上海有色網高級鋰電分析師楊玏表示，如果是客戶自提模式（電池出口大多採用此種方式），稅收壓力將轉移給下游客戶。這一變化對於那些依賴中國電池供應商的客戶而言，將直接增加產品的採購成本，進而影響整體利潤。在客戶承擔相關稅負後，他們可能會要求電池廠商降低產品價格，以彌補稅負上漲帶來的損失。

與客戶自提模式相比，電池廠自送海外的模式下，電池廠商需要承擔更高的稅收成本。因為他們不僅要承擔中國的增值稅，還需要處理出口過程中的各類稅務問題。這代表電池廠商將面臨直接的成本壓力，可能影響利潤率和市場定價策略。

上海證券報報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，出口退稅政策最初是為了鼓勵行業發展，受技術不斷進步和規模擴大的影響，目前電池成本已經大幅下降，所以取消出口退稅政策相對比較合理。

業內人士認為，相較於組件，電池環節在過渡期內將面臨更大的經營策略調整壓力。短期內，企業可能更傾向於壓縮費用以應對6%的退稅率；長期看，隨著2027年退稅歸零，缺乏技術溢價的落後產能將加速被淘汰。電池環節的價格彈性與利潤波動預計將比元件環節更為劇烈。

退稅 財政部 補稅

上一則

中國審查Meta收購Manus 分析：加強監管AI技術出口

延伸閱讀

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統
從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改
史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災

史泰登島至少將建15個電池存儲系統 區長憂心釀火災
強化資源回收 內建電池產品增收費用

強化資源回收 內建電池產品增收費用

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？