女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉

家屬質疑，宋女原本僅為檢查胃部問題，卻在醫師建議下接受心臟微創手術，對手術必要性與醫療決策過程提出疑問。手術示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

「女子看胃病竟死於心臟手術」引發社會譁然；江蘇南通市的宋女士因胃病到南通市第一人民醫院就診，本想做胃鏡檢查，旦被告知患心悸無法全麻，之後遵醫囑到心血管內科入院治療，並進行「心臟電生理檢查及射頻消融術」，但手術失敗死亡，院方被認定為一級甲等醫療事故。

江蘇南通市第一人民醫院近日就該起事件發布說明並公開道歉，證實經省、市兩級醫療事故技術鑒定，此案被認定為一級甲等醫療事故，院方在風險告知與手術操作上存在過失，須承擔主要責任，相關責任與後續處理目前正由有關部門依法調查中。

綜合新京報、極目新聞報導，院方說明，宋女2025年4月18日因上腹痛持續7天，前往該院消化內科門診就診，隨後自行返家。4月27日，她再度因「心悸一年」前往心血管內科就診，經診斷為「室性期前收縮」，並於當日收治住院。4月29日，宋女接受心臟電生理檢查及射頻消融術，手術過程中突發呼吸、心跳驟停，院方雖全力搶救，仍回天乏術。

事件發生後，南通市第一人民醫院表示高度重視，屍檢及醫療事故鑒定結果指出，醫方在具備手術適應症的情況下，於風險告知與溝通上不足，手術操作亦未完全盡到謹慎注意義務，術中發生屬於「可預見但難以完全避免」的併發症 ，整體存在過失，因此被認定為一級甲等醫療事故。

宋女家屬則質疑，患者原本僅為檢查胃部問題，卻在醫師建議下接受心臟微創手術，對手術必要性與醫療決策過程提出疑問，並指控院方疑似存在證據不實情形。

「南通市第一人民醫院讓我母親做手術時，我們也諮詢過北京等醫院的權威專家，專家結合我母親的心臟彩超等檢查結果後判斷，沒有做手術的必要，藥物就可以控制。」家屬李女士說，住院後，醫院也僅是做簡單的心電圖等常規檢查，並未做系統性的排查，便安排手術。

此案再度引發外界對醫療決策、手術必要性與病患知情同意的高度關注，後續發展仍有待司法與主管機關進一步釐清。