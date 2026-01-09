我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億給前妻基金會

女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉

中國新聞組／即時報導
家屬質疑，宋女原本僅為檢查胃部問題，卻在醫師建議下接受心臟微創手術，對手術必要性與醫療決策過程提出疑問。手術示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）
家屬質疑，宋女原本僅為檢查胃部問題，卻在醫師建議下接受心臟微創手術，對手術必要性與醫療決策過程提出疑問。手術示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

「女子看胃病竟死於心臟手術」引發社會譁然；江蘇南通市的宋女士因胃病到南通市第一人民醫院就診，本想做胃鏡檢查，旦被告知患心悸無法全麻，之後遵醫囑到心血管內科入院治療，並進行「心臟電生理檢查及射頻消融術」，但手術失敗死亡，院方被認定為一級甲等醫療事故。

江蘇南通市第一人民醫院近日就該起事件發布說明並公開道歉，證實經省、市兩級醫療事故技術鑒定，此案被認定為一級甲等醫療事故，院方在風險告知與手術操作上存在過失，須承擔主要責任，相關責任與後續處理目前正由有關部門依法調查中。

綜合新京報、極目新聞報導，院方說明，宋女2025年4月18日因上腹痛持續7天，前往該院消化內科門診就診，隨後自行返家。4月27日，她再度因「心悸一年」前往心血管內科就診，經診斷為「室性期前收縮」，並於當日收治住院。4月29日，宋女接受心臟電生理檢查及射頻消融術，手術過程中突發呼吸、心跳驟停，院方雖全力搶救，仍回天乏術。

事件發生後，南通市第一人民醫院表示高度重視，屍檢及醫療事故鑒定結果指出，醫方在具備手術適應症的情況下，於風險告知與溝通上不足，手術操作亦未完全盡到謹慎注意義務，術中發生屬於「可預見但難以完全避免」的併發症，整體存在過失，因此被認定為一級甲等醫療事故。

宋女家屬則質疑，患者原本僅為檢查胃部問題，卻在醫師建議下接受心臟微創手術，對手術必要性與醫療決策過程提出疑問，並指控院方疑似存在證據不實情形。

「南通市第一人民醫院讓我母親做手術時，我們也諮詢過北京等醫院的權威專家，專家結合我母親的心臟彩超等檢查結果後判斷，沒有做手術的必要，藥物就可以控制。」家屬李女士說，住院後，醫院也僅是做簡單的心電圖等常規檢查，並未做系統性的排查，便安排手術。

此案再度引發外界對醫療決策、手術必要性與病患知情同意的高度關注，後續發展仍有待司法與主管機關進一步釐清。

併發症

上一則

申萬期貨年終獎領導拿30萬 員工僅1萬質疑不公遭停職

延伸閱讀

男子擠青春痘成10多公分蟹足腫 怕交不了女朋友急求醫

男子擠青春痘成10多公分蟹足腫 怕交不了女朋友急求醫
他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」

他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」
中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照

中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照
無照廠商幫醫生動刀？台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

無照廠商幫醫生動刀？台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開