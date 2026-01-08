陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥

太子集團首腦陳志。(取材自成都商報)

央視新聞報導，被美國查出以太子集團為掩護、並以柬埔寨 為基地從事跨國詐騙 及賭博的中國籍富商陳志，今天下午在柬埔寨「有關部門支持配合」下被中國警方押解回中國。中國公安部說，將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，緝捕歸案。

報導以「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」一詞稱呼陳志，並提到他是「中國籍」，今天由中國公安部派遣的工作組將他從金邊搭機押解回中國。

報導引述中國公安部說法，指經過調查，「陳志犯罪集團」涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

中國公安部有關負責官員表示，中國公安機關近期將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案，並正告犯罪分子「認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理」。

美國司法部 2025年10月14日指控，陳志主導柬埔寨多個園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元，因此查扣他名下約12萬枚比特幣、價值約150億美元的詐騙所得，並將太子集團列為「跨國國犯罪組織」，且對他及多名相關個人和實體執行制裁，這成為美國司法部史上規模最大的沒收行動。

陳志1987年12月出生於中國福建省連江縣，初中二年級輟學後在家經營網咖，此後利用開設網站及盜版伺服器取得資金。2011年前往柬埔寨發展，並投資房地產市場，2014年更以投資移民方式取得柬埔寨國籍，2015年創立「太子集團」，朝金融、旅遊等領域拓展。

此後，陳志被認為利用太子集團涉入網路電信詐騙、賭博等產業，在柬埔寨以慈善家面目示人，2017年還獲聘為柬埔寨內政部顧問，更在2020年7月取得柬埔寨公爵頭銜，並與柬國實權人物洪森（Hung Sen）家族交情匪淺，且曾擔任顧問。

同時，陳志與部分中國官員及商人近年來也有不少往來，不時在一些太子集團與中國方面合辦的活動上，以海外華人企業家的身分亮相。