我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

機器人與李在明握手 喊受寵若驚

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中韓創新創業論壇7日在上海舉行，南韓總統李在明出席論壇，並與中國智元人形機器人握手，瞭解人形機器人產業發展現狀。 (中新社)
中韓創新創業論壇7日在上海舉行，南韓總統李在明出席論壇，並與中國智元人形機器人握手，瞭解人形機器人產業發展現狀。 (中新社)

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓總統李在明與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

文匯報報導，李在明7日出席上海中韓創新創業論壇，在展示區域，他與智元機器人的互動吸引無數關注。展位上，李在明饒有興致地向在場工作人員了解機器人技術發展成果，並與智元「遠征A2」全尺寸人形機器人互動。交談中，李在明向「遠征A2」發出握手邀請，「遠征A2」立即回應，笑稱「這可讓我受寵若驚呢！」

報導指出，在對話環節，中國科創企業MiniMax的創始人閻俊傑表達了對中韓共同推動AI發展的期待。閻俊傑表示，MiniMax旗下產品在南韓的用戶數已經超過了200萬人，「我們覺得當下這個AI的時代是一個最好的時代，是最有利於創業者的時代，尤其是AI創新給這個時代帶來的巨大變革。」

中韓創新創業論壇7日在上海舉行。南韓總統李在明一行出席，並於論壇期間參觀了中韓科...
中韓創新創業論壇7日在上海舉行。南韓總統李在明一行出席，並於論壇期間參觀了中韓科技企業展示的各類科技產品。圖為李在明體驗基於5G技術的VR遠程操控系統。 (中新社)

閻俊傑並表示，AI沒有國界，「未來我們也希望能夠與中韓的投資者一道，賦能南韓包括人工智能、文化娛樂、智能硬件等領域的南韓初創企業，結合南韓自身產業領先優勢，幫助南韓創業者發展壯大，並向全球開拓市場。」

報導稱，當天李在明更在社交平台發文表示，憑藉強烈的挑戰精神不斷拓展經濟版圖的企業家們，是連接南韓與中國未來的堅實橋樑。他表示，正如中國將創新創業作為新的增長動力，匯聚政府和民間力量一樣，南韓也將以30年風險投資發展的成果為基礎，推動向「國家創業時代」的大轉型。

李在明還稱，當天見到的青年創業者們所展現出的熾熱熱情，將成為這場轉型的動力源泉，也將成為引領韓中兩國實現更大增長的養分。為使兩國企業家和創業者能夠盡情開拓創新之路，南韓政府將提供堅實有力的支持。

南韓 李在明 AI

上一則

殲35綠皮機新年首飛「綠皮示人」 釋量產信號

延伸閱讀

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」
青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別
中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資
李在明會晤趙樂際、李強 強調深化中韓戰略夥伴關係

李在明會晤趙樂際、李強 強調深化中韓戰略夥伴關係

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返