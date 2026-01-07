機器人與李在明握手 喊受寵若驚

中韓創新創業論壇7日在上海舉行，南韓總統李在明出席論壇，並與中國智元人形機器人握手，瞭解人形機器人產業發展現狀。 (中新社)

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓 總統李在明 與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

文匯報報導，李在明7日出席上海中韓創新創業論壇，在展示區域，他與智元機器人的互動吸引無數關注。展位上，李在明饒有興致地向在場工作人員了解機器人技術發展成果，並與智元「遠征A2」全尺寸人形機器人互動。交談中，李在明向「遠征A2」發出握手邀請，「遠征A2」立即回應，笑稱「這可讓我受寵若驚呢！」

報導指出，在對話環節，中國科創企業MiniMax的創始人閻俊傑表達了對中韓共同推動AI 發展的期待。閻俊傑表示，MiniMax旗下產品在南韓的用戶數已經超過了200萬人，「我們覺得當下這個AI的時代是一個最好的時代，是最有利於創業者的時代，尤其是AI創新給這個時代帶來的巨大變革。」

中韓創新創業論壇7日在上海舉行。南韓總統李在明一行出席，並於論壇期間參觀了中韓科技企業展示的各類科技產品。圖為李在明體驗基於5G技術的VR遠程操控系統。 (中新社)

閻俊傑並表示，AI沒有國界，「未來我們也希望能夠與中韓的投資者一道，賦能南韓包括人工智能、文化娛樂、智能硬件等領域的南韓初創企業，結合南韓自身產業領先優勢，幫助南韓創業者發展壯大，並向全球開拓市場。」

報導稱，當天李在明更在社交平台發文表示，憑藉強烈的挑戰精神不斷拓展經濟版圖的企業家們，是連接南韓與中國未來的堅實橋樑。他表示，正如中國將創新創業作為新的增長動力，匯聚政府和民間力量一樣，南韓也將以30年風險投資發展的成果為基礎，推動向「國家創業時代」的大轉型。

李在明還稱，當天見到的青年創業者們所展現出的熾熱熱情，將成為這場轉型的動力源泉，也將成為引領韓中兩國實現更大增長的養分。為使兩國企業家和創業者能夠盡情開拓創新之路，南韓政府將提供堅實有力的支持。