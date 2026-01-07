宜家將於今年2月起 關閉七家中國門市

宜家（IKEA）中國宣布自今年2月起停止運營七個線下門市。（新華社）

宜家（IKEA）中國7日宣布自今年2月起停止運營七個線下門市，同時在接下來的兩年內開設超過十家小型門市。宜家中國表示，零售產業正經歷前所未有的轉型。宜家持續在全球範圍內評估和調整業務組合、通路布局與經營結構，以更好地貼近顧客需求。

宜家中國發布說明，決定自2026年2月2日起停止運營包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場在內的七個線下門市。

目前宜家中國在中國共有41個線下門市、3個自有數位通路及兩家電商平台旗艦店，覆蓋超過10億消費者。公司將從規模擴張轉向精準深耕，探索北京和深圳等重點市場，在接下來兩年內開設超過十家小型門市。

宜家中國總裁兼首席可持續發展官龐安澤（Pontus Erntell）曾在去年接受陸媒《澎湃新聞》專訪時表示，2025財年，宜家的全通路訪客數量顯著提升至4.77億次，與上一財年相比增長4.7%。線上銷售額實現2%增長。他並稱「中國是宜家最重要的戰略市場之一」。

另據《南方都市報》，宜家其實從2021年起就在中國陸續關閉多家門市，打破此前每年平均新開3到4家店的擴張節奏。2021至2023財年，宜家中國區銷售額增速從17%下滑至6.5%，低於印度 和東南亞 等新興市場 。2024財年，宜家中國市場銷售額按年減少近人民幣10億元，較2019年巔峰期縮水近三成。