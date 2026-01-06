多地撤高中期末統考 家長憂：高考開盲盒

山東青島、四川成都及福建廈門等多個城市取消期末統考。(新華社資料照片)

近日，山東青島、四川成都及福建廈門等多個城市發布取消高一、高二年級期末統考的通知。該消息引發廣泛爭論，不少家長擔心沒了統一考試，沒法知道孩子在全市真實水平，高考 變成「開盲盒」。教育部 門則強調，此舉是為落實減負新政，並推動考試回歸診斷本質。相關話題衝上熱搜。

綜合九派新聞、南方網等媒體報導，取消期末統考的消息近來被多地網友在平台上披露，該事件因為涉及到無數有學齡期孩子的家庭，引發廣泛爭論。

對此，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「教學不能以考試為中心，考試只是對教學的服務，應該用來對學生進行評價，而不是刺激學業內卷，加劇學生壓力。」

他提到，「每一次發文之後，各地都會有一些積極落實考試管理規定的動作，但隨後可能不到一學期，跨區域、跨校的統考又死灰復燃。」他並強調，要推行這樣的管理規定，一方面要強化法治教，規範考試教育改革。

不過，取消期末統考的政策令不少家長和網友不以為然。

有家長憂心表示，失去全市統考排名參照後，無法掌握學生在區域內的真實水平。尤其高一選科缺乏跨校資料支撐，可能因校內命題難度差異導致誤判，高三再調整為時已晚。

不少人因此大喊，「等著高三開盲盒是嗎？」、「這樣只會讓好的更好，差的更差」、「不怕學生的學習動力下降嗎？」、「只好依賴校外補習」。

另有網友認為，取消期末統考只是「形式減負」，學校仍會頻繁組織月考，真正的學習壓力不會減少。最關鍵的是高考仍存在，競爭不會因為取消一次考試而減少。

此外，也有老師對此表示質疑，指出考試雖取消了，但對老師的考核指標沒有取消，教學壓力反而會更大，以前有統一試卷，成績不好可以說「全區都難」，如今只能靠老師自己扛著。相關話題引起熱議。