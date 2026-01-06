我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇急病去Urgent Care還是ER？醫護這麼說

委國先例 時代：台灣更應警惕美國「靠山山倒」

多地撤高中期末統考 家長憂：高考開盲盒

中國新聞組／即時報導
山東青島、四川成都及福建廈門等多個城市取消期末統考。(新華社資料照片)
山東青島、四川成都及福建廈門等多個城市取消期末統考。(新華社資料照片)

近日，山東青島、四川成都及福建廈門等多個城市發布取消高一、高二年級期末統考的通知。該消息引發廣泛爭論，不少家長擔心沒了統一考試，沒法知道孩子在全市真實水平，高考變成「開盲盒」。教育部門則強調，此舉是為落實減負新政，並推動考試回歸診斷本質。相關話題衝上熱搜。

綜合九派新聞、南方網等媒體報導，取消期末統考的消息近來被多地網友在平台上披露，該事件因為涉及到無數有學齡期孩子的家庭，引發廣泛爭論。

對此，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「教學不能以考試為中心，考試只是對教學的服務，應該用來對學生進行評價，而不是刺激學業內卷，加劇學生壓力。」

他提到，「每一次發文之後，各地都會有一些積極落實考試管理規定的動作，但隨後可能不到一學期，跨區域、跨校的統考又死灰復燃。」他並強調，要推行這樣的管理規定，一方面要強化法治教，規範考試教育改革。 

不過，取消期末統考的政策令不少家長和網友不以為然。

有家長憂心表示，失去全市統考排名參照後，無法掌握學生在區域內的真實水平。尤其高一選科缺乏跨校資料支撐，可能因校內命題難度差異導致誤判，高三再調整為時已晚。

不少人因此大喊，「等著高三開盲盒是嗎？」、「這樣只會讓好的更好，差的更差」、「不怕學生的學習動力下降嗎？」、「只好依賴校外補習」。

另有網友認為，取消期末統考只是「形式減負」，學校仍會頻繁組織月考，真正的學習壓力不會減少。最關鍵的是高考仍存在，競爭不會因為取消一次考試而減少。

此外，也有老師對此表示質疑，指出考試雖取消了，但對老師的考核指標沒有取消，教學壓力反而會更大，以前有統一試卷，成績不好可以說「全區都難」，如今只能靠老師自己扛著。相關話題引起熱議。

高考 教育部

上一則

廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴

延伸閱讀

李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴

李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴
習近平新年談話提設立「台灣光復日」再喊統一不可擋

習近平新年談話提設立「台灣光復日」再喊統一不可擋
2026新年賀詞 習近平：統一的歷史大勢不可阻擋

2026新年賀詞 習近平：統一的歷史大勢不可阻擋
騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一

騰訊AI首席科學家僅27歲 他曾在高考睡覺錯失全省第一

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺