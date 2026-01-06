李在明訪中 韓國可望繼續租借大貓熊

我的頻道

中央社台北6日電
圖為在中國大熊貓保護研究中心綿陽基地的大熊貓華豹。 中新社
韓國總統李在明訪問中國之際，據韓媒報導，韓中環境部門首長今天在北京會面，就中方向韓方租借大熊貓的方案展開討論，並商定「進一步深化合作」。韓國目前有4隻大熊貓，租借期至2031年截止。

由於中日關係惡化，外界預估日本目前僅有的兩隻大熊貓，2月租借到期送還中國後，日本將無大熊貓。相形之下，中韓關係回暖，韓國可望繼續租借大熊貓。

韓聯社報導，韓國氣候能源環境部部長金星煥6日在北京會見中國國家林業和草原局局長劉國洪。雙方回顧兩國大熊貓合作項目取得的成果，並商定「今後進一步深化合作」。

報導提到，韓國總統李在明和中國國家主席習近平5日舉行會談，商定兩國在工作層面對中方向韓方租借大熊貓的事宜進行討論。作為後續措施，今天兩國環境部門就此進行討論。

至截稿，中國國家林業和草原局未發布關於租借大熊貓的消息。

韓聯社此前報導，2024年5月31日，中國駐韓大使邢海明訪問大邱廣域市會見洪准杓市長。洪准杓表示，希望中方能向將於2027年完工的「大邱大公園」贈送一對大熊貓。邢海明說，願向中方有關部門準確轉達大邱方面的希望。

中國對韓國展開大熊貓外交始於1994年9月，在中韓建交兩周年之際，大熊貓莉莉和明明開始旅居韓國，並於1998年提前回國。

習近平2014年7月訪韓，與時任韓國總統朴槿惠舉行會談，當時兩國領導人發表的聯合聲明包含有關支持兩國對大熊貓共同研究的內容。經兩國工作層協商，中方於2016年3月向韓方租借愛寶和樂寶。該兩隻大熊貓於2020年7月誕下福寶，又於2023年7月生下雙胞胎睿寶和輝寶。

報導指出，福寶於2024年4月返回中國，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在韓國三星愛寶樂園。

陸媒未來網報導，根據大熊貓國際合作協定，在國外出生的大熊貓幼崽通常在2到4歲期間返回中國。2023年7月在韓國出生的睿寶和輝寶，預計最遲將於2027年回國。

大熊貓華妮和園欣的租借期限是15年，2016年3月被租借到韓國三星愛寶樂園，租期將持續至2031年。

中國官媒放話：考慮收緊對日本出口中重稀土

