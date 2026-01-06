我的頻道

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

紐約、加州…百億社福經費遭凍結 重創低收家庭

中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

記者陳政錄／北京即時報導
中國國務院總理李強向韓國總統李在明說，中方歡迎韓國企業擴大對華投資。（美聯社）
中國國務院總理李強向韓國總統李在明說，中方歡迎韓國企業擴大對華投資。（美聯社）

南韓總統李在明率大批經貿代表團訪中，在昨日與中國國家主席習近平會談後，今天上午在北京和中國國務院總理李強舉行會見。李強說，中方歡迎韓國企業擴大對華投資，希望韓方為中國企業赴韓投資提供便利。中韓應當一道堅持多邊主義、自由貿易。

據中方發布，李強6日上午在北京釣魚台國賓館會見李在明。李強說，中方始終將對韓關係置於周邊外交的重要位置，願和韓方一道堅持睦鄰友好，加強戰略溝通，鞏固政治互信，求同存異、聚同化異，推動兩國關係沿著正確軌道不斷向前發展，更好惠及兩國人民。

李強表示，中韓互為重要經貿夥伴，中方願和韓方加強市場開放聯通，積極推進高端製造、人工智慧、新能源等新興領域合作，深化產業融合對接，攜手培育新的發展動能。

李強還說，中方歡迎韓國企業擴大對華投資，希望韓方為中國企業赴韓投資提供便利。中韓應當一道堅持多邊主義、自由貿易，維護國際公平正義，為促進地區乃至世界的和平、穩定與發展貢獻力量。

據中方發布，李在明說，韓方積極鼓勵韓國企業擴大對華合作，歡迎中國企業赴韓投資興業。韓方願和中方加強多邊溝通協調，共同維護自由貿易，促進地區和國際和平穩定。

今天上午，李在明還與中國全國人大委員長趙樂際舉行了會見。

綜合陸媒澎湃新聞和韓媒韓聯社等報導，李在明在結束北京行程後，今日計畫前往上海，期間到訪位於上海的大韓民國臨時政府舊址、出席商務論壇等。

李強 李在明 釣魚台

