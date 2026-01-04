武漢封城市長周先旺 被控搞權色交易遭「雙開」

我的頻道

紐時：委國第一夫人把持司法「比馬杜洛狡猾」

記者陳宥菘／即時報導
中央紀委國家監委4日通報，2020年新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺遭「雙開」（開除中共黨籍、開除公職）。（圖／央視新聞資料照）

2020年新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺，去年7月落馬受查後，中共中央紀委國家監委4日通報，周先旺已遭「雙開」（開除中共黨籍、開除公職），中紀委通報稱他搞權色交易、生活腐化墮落、非法收受巨額財物等違法違規行為。

去年7月，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中共中央紀委國家監委4日發布最新通報稱，經查，周先旺喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；無視中央「八項規定」精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違反組織要求，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物。

通報並稱，周先旺廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，搞權色交易；不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；生活腐化墮落，家風不正，對其子失管失教；公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報表示，周先旺嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，「且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。

通報稱，將收繳周先旺違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，周先旺現年63歲，過去長期在湖北地方工作，2017年，周先旺任湖北省政府副省長、黨組成員。2018年5月起，周先旺任湖北省武漢市委副書記，市政府市長、黨組書記等職。2021年1月，他轉任湖北省政協副主席，2023年1月卸任。去年7月8日落馬受查。

在2020年新冠疫情爆發時，周先旺與武漢市委書記馬國強等武漢市黨政領導層，被指對疫情反應遲緩，飽受輿論批評。

他當時受訪曾表示，「它是傳染病，傳染病有《傳染病防治法》，必須依法披露，作為地方政府，我只有在獲得信息之後，授權之後才能披露。這一點在當時很多人不理解。」這番言論被外界認為是暗示大陸中央政府對隱瞞疫情負有責任。

中共 疫情 武漢

「格鬥女王」收大批男子私信自薦當男友 張偉麗回應了

