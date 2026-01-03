馬杜洛被抓 中國提醒公民暫勿前往委內瑞拉

我的頻道

中央社台北3日電
川普宣布美國襲擊委內瑞拉並逮捕其總統馬杜洛後，委內瑞拉民眾在首都加拉加斯的商店購買食物。 （路透）
川普宣布美國襲擊委內瑞拉並逮捕其總統馬杜洛後，委內瑞拉民眾在首都加拉加斯的商店購買食物。 （路透）

美國今天宣布逮獲委內瑞拉總統馬杜洛的消息震撼國際社會，中國官方尚未作出回應，但提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉。

官媒新華社今晚報導，「美國對委內瑞拉實施軍事打擊，委安全風險顯著上升」。中國外交部和中國駐委內瑞拉使館提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要不外出，務必遠離衝突或敏感地區。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，美國總統川普數日前已批准逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），由美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）執行任務。川普稍早前在社群媒體宣布，美國已逮捕馬杜洛夫婦，兩人被押送離境。

美國宣布逮獲馬杜洛的前一天，馬杜洛在委國總統府會見了中國政府拉美事務特別代表邱小琪。

馬杜洛2日在IG公布了與中國代表團會面的影片與照片並表示，今天與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）3日凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，川普政府下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。

馬杜洛被抓之際，卡拉卡斯傳出巨大爆炸聲響並竄出濃煙，現場可聽見飛機掠過上空的轟鳴聲。

對此，中國官媒央視新聞晚間報導引述中國現代國際關係研究院拉美研究所所長孫岩峰分析稱，這次打擊的具體目標主要包括一些空軍基地及軍事設施，顯示美國可能透過削弱委內瑞拉的防空力量，為持續打擊委內瑞拉鋪平道路。

孫岩峰稱，委內瑞拉若出現社會動盪並顯現出高層分裂，「美國有可能會加大甚至會變本加厲地升級對委軍事打擊，未來美國有可能會採取新的一輪或者新的進攻方式，繼續對委內瑞拉實施顛覆政權的舉動」。

美控馬杜洛涉「毒品恐怖主義」紐約南區聯邦法院起訴

美發動大規模空襲 委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過

