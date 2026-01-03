中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國線上旅遊平台去哪兒3日公布，元旦假期，最受中國旅客歡迎的前十位出境遊目的地城市均位於亞洲，其中南韓 首爾為最熱門出境目的地。

中新社報導，數據顯示，元旦假期期間，去哪兒平台用戶飛往近千個城市，預訂全球近3,000個城市的酒店。從預訂出境機票 的年齡段看，23歲至30歲用戶占比最高，達36%；該年齡段出境機票量年增42%，增幅也在所有年齡段中居首。

隨著國際航班加密，元旦假期，中國飛往巴西的機票量年增近3倍；飛往喬治亞、烏茲別克、哈薩克等免簽國家機票量年增均在1倍以上。

入境遊方面，海南封關運作後，文旅市場熱度進一步升溫，尤其外國旅客到海南跨年的人數明顯增加。平台數據顯示，元旦假期，海口和三亞是中國全國入境機票量增長最快的2個城市，年增率分別超過3倍和5倍；入境客源地主要來自馬來西亞、泰國、南韓、越南 、澳洲、俄羅斯。

平台數據還顯示，元旦假期海口和三亞自駕遊熱度位列中國全國前兩位，和去年同期相比熱度明顯上漲。三亞國際免稅城、三亞海旅免稅城、海口日月廣場免稅店所在商圈的酒店入住量均有大幅增長，年增率均在1倍以上。

除了海南，元旦假期中國入境遊熱度較高的城市，還包括許多特色小城，如雲南大理、西雙版納、廣西北海、江蘇徐州、廣東湛江等，這些城市的入境機票量年增率均超過3倍，入境遊客源地主要來自「近鄰」，包括越南、新加坡、馬來西亞、南韓、印尼等。