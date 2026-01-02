我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

勢不可擋 2025全球票房前兩名都靠中國市場

編譯易起宇／綜合外電
中國國產動畫電影《哪吒2》奪下去年全球票房冠軍，顯示中國電影業已愈來愈不需要仰賴其他國家。 路透
中國國產動畫電影《哪吒2》奪下去年全球票房冠軍，顯示中國電影業已愈來愈不需要仰賴其他國家。 路透

2025年全球票房最高的兩部電影之間有一個至關重要的共同點：除了都是續集外，更重要的是，它們的票房成功有很大程度上都必須歸功中國。一部是中國國產動畫電影《哪吒2》，另一部則是好萊塢電影《動物方城市2》（Zootopia 2）。

這兩部電影預示著一個市場和電影公司都還在消化的轉變。中國電影市場已強大到足以幾乎憑一己之力打造出一部全球票房冠軍，也可以決定好萊塢電影的票房成功程度是否寫入史冊。同時也愈來愈明顯的是，中國已不再像過去那樣需要好萊塢。

MarketWatch報導，去年票房最令人震驚的電影莫過於《哪吒2》。據Box Office Mojo數據，該片光是中國票房就超越18億美元，光這數字就已經是全球票房冠軍。這個結果在十年前是無法想像的。

這不僅是一次商業上的勝利，也是產業規模的展現。中國證明自己有能力在不依賴北美或歐洲下，打造出一部全球票房冠軍電影。對習慣看到好萊塢電影佔據全球排行榜的全球投資者而言，這是一個值得注意的結構性變化。

如果《哪吒2》展現的是中國日益增強的自產自銷能力，那麼《動物方城市2》所展現的則是另一面。這部迪士尼動畫電影續集的中國票房超過5億美元，占其全球總票房的將近一半。如果沒有中國市場，《動物方城市2》仍會是一部成功的電影，但有了中國市場，它就成為一部全球指標性的賣座影片。

前駐中國電影業主管芬頓（Chris Fenton）表示，這凸顯出一個關鍵的細微差別，對好萊塢而言，中國過去是一個成長市場，但現在更像是守門人，能決定一部電影是否成為真正的全球現象級影片。

其他更多數據也佐證了這個解讀。官方數據顯示，中國2025年電影票房強勁反彈，總票房達到人民幣500億元（70億美元），其中中國國產片占了總票房的八成以上。相較下，好萊塢電影的市場占比近年來已萎縮至個位數。

不過，即使美國電影公司在中國取得了成功，其財務收益仍然有限。中國長年來的分潤制度，使外國製片方只能獲得約25%票房收入，遠低於在其他大多數市場獲得的比例。這使中國成為一個影響力大但利潤率低的市場，雖然可提升全球聲望，但不一定能改變電影公司的資產負債表。對投資人和業界主管而言，這意味著中國是一個重要但難以捉摸的市場。

迪士尼動畫電影《動物方城市2》（陸譯：瘋狂動物城2）登上去年全球票房亞軍，近半票...
迪士尼動畫電影《動物方城市2》（陸譯：瘋狂動物城2）登上去年全球票房亞軍，近半票房仰賴大陸市場。 歐新社

好萊塢 迪士尼

上一則

龍魚也能做「眼部醫美」 河北小伙免費為過背金龍治好斜眼

下一則

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

延伸閱讀

「冠軍之路」創台灣影史雙紀錄 元旦首日全台票房衝破862萬

「冠軍之路」創台灣影史雙紀錄 元旦首日全台票房衝破862萬
「阿凡達3」盤踞節日周末票房冠軍 甜茶「橫衝直闖」來勢洶洶

「阿凡達3」盤踞節日周末票房冠軍 甜茶「橫衝直闖」來勢洶洶
「阿凡達3」蟬聯北美票房冠軍 「動物方城市2」爬到第2名

「阿凡達3」蟬聯北美票房冠軍 「動物方城市2」爬到第2名
Nvidia、AMD爭取進入中國市場 營收有望提振「這麼多」

Nvidia、AMD爭取進入中國市場 營收有望提振「這麼多」

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」