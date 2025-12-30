解放軍宣布於台灣以東海域 開展「奪控要港」演練

中國解放軍東部戰區15時30分左右在發布消息稱，在台灣以東海域開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。（圖／取自央視新聞）

繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中國解放軍 東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位台島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機 等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

解放軍東部戰區今日8時發布通報，12月30日，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

隨後中國解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

央視新聞報導，30日上午，東部戰區海軍多艘驅護艦、導彈快艇 ，在多源情報信息支撐下，採取高速機動和隱蔽接敵方式占領有利陣位，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「塑造全向圍島進逼之勢」，有效檢驗了聯合奪控制權能力。