我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍射擊27枚火箭彈 史上落點最接近台灣本島

世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

解放軍宣布於台灣以東海域 開展「奪控要港」演練

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國解放軍東部戰區15時30分左右在發布消息稱，在台灣以東海域開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。（圖／取自央視新聞）
中國解放軍東部戰區15時30分左右在發布消息稱，在台灣以東海域開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。（圖／取自央視新聞）

繼今日在台灣北部及南部海域展開實彈射擊後，中國解放軍東部戰區15時30分左右再發布消息稱，12月30日，解放軍東部戰區位台島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

解放軍東部戰區今日8時發布通報，12月30日，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

隨後中國解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

央視新聞報導，30日上午，東部戰區海軍多艘驅護艦、導彈快艇，在多源情報信息支撐下，採取高速機動和隱蔽接敵方式占領有利陣位，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「塑造全向圍島進逼之勢」，有效檢驗了聯合奪控制權能力。

解放軍 快艇 無人機

上一則

「奶奶喜喪」她朋友少網上求助 網友冒大雪到哈爾濱相送

下一則

網購299元報廢小黃車 西安男15天騎1700公里到廣東

延伸閱讀

解放軍東部戰區AI視頻 預示「無人作戰」擂響

解放軍東部戰區AI視頻 預示「無人作戰」擂響
解放軍圍台軍演／台釋短片穩民心 稱掌握共艦行蹤

解放軍圍台軍演／台釋短片穩民心 稱掌握共艦行蹤
新聞評論／解放軍軍演暗指日本 賴還有心情吃生魚片？

新聞評論／解放軍軍演暗指日本 賴還有心情吃生魚片？
解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查