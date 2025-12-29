中國貿易順差創新高 中媒：部分地方涉購買出口數據

我的頻道

中央社台北29日電
有中國財經媒體發表調查報導，直指中國各地近年來出現從報關業者手中「購買出口數據」、造成出口數據成長的假象，而地方政府態度曖昧，不但默許，甚至主導這類造假行為。(路透)

中國官方日前宣布1至11月貿易順差突破1兆美元，創歷史新高，有中國財經媒體今晚發表調查報導，直指中國各地近年來出現從報關業者手中「購買出口數據」、造成出口數據成長的假象，而地方政府態度曖昧，不但默許，甚至主導這類造假行為。

第一財經今晚發表題為「買來的出口數據：耗費地方財政，對經濟無實質帶動」的長篇調查報導，揭露了中國各地部分出口數據涉及造假的假象。其中，有被告人家屬直指，這種行為是「配合政府做政績」。

報導首先形容，近年來中國各地出現多起名為「買單出口」的詐騙案，揭開了中國外貿出口數據統計中「少有人知的灰色地帶」。

這篇報導提到，和以往常見的騙取退稅不同，這類購買出口數據的行為中，所謂「外貿企業的收入來源」，其實是各個地方政府對出口企業的獎補資金，且靠著大量設立「具有外貿資質的空殼公司」，從報關仲介業者手中「購買出口數據」，再由地方政府根據海關退回的出口數據發放獎勵。

報導表示，這些造假出來的「出口」，並沒有發生在上述空殼公司的註冊地，卻因此為當地帶來了出口數據的成長。更重要的是，這些地方政府的商務廳、商務局等主管單位，對這類行為態度曖昧。不少案例更顯示，一些地方商務部門不但默許這種行為，甚至主導這種行為。

報導提到，今年1月間，中國就有某個內陸省區的多名外貿從業者被提起公訴。根據指控，這些被告合謀在該省區多地設立空殼公司，購買外省外貿企業的出口數據（即「買單出口」），騙取政府巨額出口獎勵款，涉案金額超過人民幣1億元（約1430萬美元），已構成詐騙罪，目前尚未宣判。

無獨有偶的是，中國西南某個省區也有同類案件正在審理中。在此案中，涉案人臨時註冊成立100多家空殼公司委託報關，並將這些報關數字，虛構為空殼公司名下的自營或代理進出口業績，因此騙取當地政府的外貿企業獎補資金達人民幣2億餘元。

至於中國沿海地區，根據報導，一些中小型出口商沒有出口資格或不具備一般納稅人資格，會選擇報關等業者代辦相關業務，並將出口公司的抬頭更換為具有出口資格的公司。

有報關仲介人員直言，真實貨主的公司把真實出口的貨物委託報關業者代理出口後，就只知道業者在幫他們代理出口。至於這些貨實際使用什麼公司的抬頭報關出口，「真實貨主的公司是不關心的」。

報導提到，這種「買單出口」的現象已在中國多地存在多年，一些地方曾經查處過多起類似案件，但有一些地方對此並不阻攔。因為，「買單出口」產業鏈的利潤來源是地方政府對出口貿易的補貼。除了外貿業者被控詐騙政府補貼，多份證據示，多個地方政府的商務部門對不但知情，甚至居主導地位。

這篇報導指出，偵辦前述案件的檢方指控，多個縣市地方政府為促進本地出口經濟發展，先後制定政策文件，對本地外貿企業的出口貿易給予獎勵，由各地商務部門負責審核、執行。但被告與各地商務部門達成出口獎勵協議後，便利用「買單出口」方式，非法造出虛假的海關出口數據。

報導更提到，有被告人的家屬再三表示，這些「買單出口」的行為是「配合政府做政績」。且相關部門及官員並非不知道「買單出口」情事，其中有些相關者甚至對此有過「明示」或「暗示」。

更有被告人透露，案發前，他的公司與當地政府相關部門「合作愉快」，有關部門甚至會在相關公司「遇到麻煩」時出面協調。

中國裁判文書網顯示，江西省某個地級市曾有人因「買單出口」被判刑，而該市時任商務局長便以「插乾股」方式分紅收賄人民幣數百萬元；而華南某省某地海關官員2019年因受賄罪被判刑，罪行是從騙取外貿獎勵補貼的企業，收取補貼款10%至20%的「好處費」。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，外貿獎勵政策要慎用。外貿企業應從市場獲得回報，如果中國的產品在國際市場沒有競爭力，卻靠政府獎勵推動出口，不僅背離了經濟規律，還違背了WTO等相關國際組織規則。

施正文指出，外貿獎勵政策會讓財政資金偏離使用初衷，干擾市場競爭秩序。但現在中國有些地方政府可能基於短期利益或施政目標而造假數據，這和中央政府提出的「高質量發展、建設一流營商環境、暢通國際國內雙循環」等目標都背道而馳。

