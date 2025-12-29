泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

我的頻道

中央社曼谷29日專電
中國外長王毅（中）、泰國外長希哈薩（右）和柬埔寨副總理兼外長巴速坤（左）29日在雲南就泰柬鞏固停火局面、恢復正常交往、致力重建政治互信、推動雙邊關係改善及維護地區和平穩定。（泰國外交部提供）中央社
中國外長王毅（中）、泰國外長希哈薩（右）和柬埔寨副總理兼外長巴速坤（左）29日在雲南就泰柬鞏固停火局面、恢復正常交往、致力重建政治互信、推動雙邊關係改善及維護地區和平穩定。（泰國外交部提供）中央社

泰柬中三國外長今天在雲南會晤，討論鞏固泰柬停火局面，並重建雙方信任等議題。泰國學者指出，泰國外長此行赴中，意在確保泰國不因柬中緊密關係而陷於不利位置；而中國則分別透過與泰柬的雙邊關係，積極扮演調停角色。

泰國與柬埔寨日前就邊境衝突達成停火協議後，中國隨即邀請泰柬雙方外長及軍方高層赴雲南舉行三方會晤，並在結束會議後發布共同聲明。

泰國外交部表示，泰柬中三方就鞏固停火、透過共同努力逐步恢復正常交流、重建政治互信、改善泰柬雙邊關係、維護區域穩定等議題進行深入交流。

事實上，泰柬今年7月在馬來西亞首次達成停火協議後，也曾由中國外交部副部長孫衛東與泰國、柬埔寨代表在上海舉行三方非正式會晤。當時泰柬雙方向中方重申，將遵守停火共識。

這兩次停火協議後，中國都在泰柬停火後立刻邀請兩國代表赴中國會晤，使外界關注中國在泰柬衝突中的調停角色。

泰國朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）分析，美國與中國都試圖促成泰柬停火，但手法各有不同，美國將貿易談判作為施壓工具，但中國則更為微妙。

蒂提南向中央社解釋，「柬埔寨在某種意義上有點像是中國的附庸國，與中方關係極為密切；而泰國雖是美國的條約盟友，但卻未與美方建立緊密關係，反而與中國關係較為緊密。」

他認為，中國正利用這種與泰柬的雙邊關係，試圖促成較持久停火，進而達成永久性協議。

蒂提南補充說，與此同時，泰國也必須確保中國斡旋不損害自身利益，因此外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）此行，「也是要防範柬埔寨與中國的緊密關係使泰國陷入不利位置」。

另外，泰國學者還指出，泰國外長赴中反映出泰國在美中競逐下，採取平衡外交策略，一方面不排除美國參與，另一方面也接受中國介入，以避免在大國之間選邊站。

泰國法政大學東南亞研究副教授杜利亞帕克（Dulyapak Preecharush）告訴中央社，泰國外長28日赴雲南與中國外交部長王毅會晤，是展現泰國一貫的平衡外交政策。

他解釋，泰國10月在馬來西亞與柬埔寨簽署停火協議時，接受美方參與；12月27日泰柬簽署停火聯合聲明時，則強調是泰柬雙邊的協議；隨後於28日至29日在雲南會晤王毅，則是接受中國在和平進程中扮演角色，顯示泰國同時運作雙邊與多邊的外交關係。

杜利亞帕克向中央社表示，中國在柬埔寨擁有龐大投資及影響力，而泰國本身也與中國維持長期且深入的外交、經濟與安全合作，在美中雙方均未公開選邊站的情況下，泰國持續維持與兩大國的互動，符合自身戰略利益。

另外，針對泰國外交部28日發布的新聞稿中，感謝中國透過「亞洲方式」支持泰柬和平所發揮的作用及展現理解，他認為，官方提及「亞洲方式」是反映出一種以亞洲脈絡處理區域衝突的思維，而在此框架下，中國作為亞洲主要大國，確實具備推動泰柬停火對話的相對優勢。

