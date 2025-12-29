以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列 正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並建立外交關係。中國外交部發言人林劍今天表示，中方對此舉表示嚴重關切，堅決反對。

根據北京青年報社旗下微信 公眾號「政知見」，林劍今天在中國外交部例行記者會上回應相關問題時說，中方對以色列此舉表示嚴重關切，堅決反對。中方注意到索馬利亞（Somalia）第一時間發表聲明，對此舉堅決拒絕。非盟、阿盟、伊斯蘭合作組織等地區組織也表示譴責。

林劍說，「索馬利蘭是索馬利亞領土不可分割的一部分」，中方堅定支持索馬利亞的主權統一和領土完整。「索馬利蘭問題完全是索馬利亞的內政，應由索馬利亞的人民以符合自身國情和憲法的方式解決」。

他說，域外國家應停止不當干涉，任何國家都不應為了一己私利而鼓動和支持他國內部的分裂勢力。

林劍說，中方敦促索馬利蘭當局認清形勢，立即停止分裂活動和與外部勢力勾連。

以色列26日正式承認位於非洲東北部的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。

索馬利亞外交部對此發出聲明警告，指以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。多個國家也譴責以色列的決定。美國總統川普受訪時則說，美國暫時不會跟進，他還需要進一步「研究」。

中華民國 外交部28日表示，以色列承認索馬利蘭為獨立主權國家，對此樂見與歡迎，並持續尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作契機。