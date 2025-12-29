我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國人每天喝茶 研究：年長女性較不易骨折

共和黨2026年能否守住參議院多數 取決於五個州

中國發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院今年9月10日宣布新建「黃岩島國家級自然保護區」，圖為黃岩島海域珊瑚礁資料照片。（新華社）
中國國務院今年9月10日宣布新建「黃岩島國家級自然保護區」，圖為黃岩島海域珊瑚礁資料照片。（新華社）

中國29日發布《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》。報告不指名的抨擊菲律賓稱，20世紀60年代至70年代，「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。

報告基於船舶走航、潛水調查、衛星航空遙感、原位觀測等方式，結合歷史資料分析，對黃岩島珊瑚礁生態狀況進行調查評估。

報告指出：

一、黃岩島珊瑚礁生態系狀況整體良好，分布有造礁石珊瑚13科36屬135種，覆蓋率較高但區域差異明顯，珊瑚礁魚類及大型底棲無脊椎動物種類豐富；潟湖北部分佈有連片繁茂海草，面積約1.85平方千米。

二、「黃岩島國家級自然保護區」範圍內造礁石珊瑚平均覆蓋率高達38.8%，是眾多珍稀瀕危野生動物繁衍棲息的重要場所，分布有綠海龜、玳瑁、番紅硨磲、長硨磲、法螺、虎斑寶貝等中國國家一級、二級保護動物共生94種。

報告表明，據資料顯示，20世紀60年代至70年代「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。同時，近年來相關國家非法捕撈和頻繁侵闖活動對黃岩島生態系統健康造成了巨大威脅。

報告指出，全球氣候變遷導致的海表溫度異常升高、熱帶氣旋襲擊等也都對黃岩島珊瑚礁生態系統健康造成了一定的脅迫性影響，此外黃岩島珊瑚礁生態系統還面臨因長棘海星爆發而進一步受損的風險。

報告認為，中國「黃岩島國家級自然保護區」設立後，透過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助於維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。

氣候變遷 熱帶氣旋

上一則

解放軍環台軍演 專家：反制美對台軍售兼顧國內受眾

下一則

人民幣對美元參考匯率達15個月來最高 暗示人行容忍升值

延伸閱讀

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水
疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月
澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓
中菲南海再生爭端 美國務院譴責中國水砲攻擊菲律賓漁民

中菲南海再生爭端 美國務院譴責中國水砲攻擊菲律賓漁民

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期