我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

解放軍發布AI影片 暗示日後攻台將採無人作戰模式

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國解放軍東部戰區發布一則影音，影片中攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。（圖／截自影片）
中國解放軍東部戰區發布一則影音，影片中攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。（圖／截自影片）

中國解放軍東部戰區29日7時30分宣布組織「正義使命-2025」對台演習。值得關注的是，東部戰區隨後發布一則主題為《聯武群戈斬『獨』道》的影音，影片中所有攻台的陸海空武器系統均為無人作戰裝備，甚至還有持槍的機器人。

針對此次「正義使命-2025」對台軍演，東部戰區29日接連發布消息稱，東部戰區位台島北部、西南海空域開展對海實彈射擊等科目訓練；位台島以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練；位台島西南空域開展區域巡邏、空中對抗、信息支援等科目演練；組織轟炸機編隊赴台島以東開展遠海戰備巡航。

東部戰區29日還發布數則宣傳海報和短影音。其中，《聯武群戈斬『獨』道》影片先後出現「鷹群」無人攻擊機；「鯊群」無人潛艇與無人艦艇；「蜂群」無人偵察、打擊、干擾機；「狼群」機械狼。影片甚至還出現持槍的機器人。

東部戰區在這則影片中還搭配「無人、無時、無處、無敵」等文字。

解放軍近年積極探索無人作戰模式，央視今年8月曾披露解放軍陸軍曾展開一場無人機「蜂群」、機器「狼群」協同作戰演習。

據悉，今年8月3日，解放軍陸軍在中國西北某演習場，展開首次無人化作戰模式演習。據當時央視軍事頻道報導，這次演習的核心是展示由無人機「蜂群」與地面機器「狼群」協同作戰的實戰化演習。

在這次無人化作戰模式演習中，由無人機「蜂群」負責空中偵察、電子干擾與打擊；地面則是無人機器「狼群」負責在危險環境下開闢安全通路、直接攻擊敵方要點，以保護後方有生力量。

有分析指出，這次演練顯示解放軍無人化作戰建設已從技術驗證進入到成體系、研戰結合的實戰化探索階段。當時一名參與演練的解放軍面對央視鏡頭時說，「過去需要8人步兵班的任務，現在5人加2台機器狼、3架無人機就能解決」「士兵不再是衝鋒的消耗品，而是戰場的決策核心」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

解放軍 無人機

上一則

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

下一則

被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

延伸閱讀

隨時到台北？央視播解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

隨時到台北？央視播解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
解放軍突宣布「圍台」軍演 30日在台周邊5區域實彈射擊

解放軍突宣布「圍台」軍演 30日在台周邊5區域實彈射擊
圍台軍演是突襲前奏？路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

圍台軍演是突襲前奏？路透：解放軍刻意混淆 要壓縮美國反應時間

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期