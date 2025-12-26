我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲中樂透 前加油站員工靠投資守住財富自由

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

雙城論壇直擊上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

記者楊正海／台北即時報導
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影

北市府因應1219無差別攻擊事件，今在台北捷運進行高強度演練。恰好雙城論壇台北媒體團中午抵達上海浦東機場，現場直擊上海地鐵安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，檢查隨身物品，安檢較台灣多處交通站更嚴密。

北捷今天強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難；二階段由多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患。

台北市1219無差別攻擊事件後，對於大型活動，包括路跑、演唱會，也全面升級戒備，包括演唱會，市府表示，必要時會有安檢門等相關措施，以及對各捷運站人潮出入的松山車站、台北車站，都有相關的偵測爆破物等，相關的作為都會全面進行。

至於北捷是否會也會設安檢門？蔣萬安曾說，1219事件後，目前捷運公司已經啟動全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察全副武裝，全面配置必要的裝備來加強巡檢。是否有安檢門，後續會來研議否可行，捷運公司會做完整評估。

據上海市人員表示，進到上海地鐵，只要攜帶刀具超過6公分，一律禁止進入，搭乘公車，也是同樣規定。

上海地鐵設安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，安檢較北捷更嚴密。圖／讀...
上海地鐵設安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，安檢較北捷更嚴密。圖／讀者提供

地鐵 海地 雙城論壇

上一則

中國創造超導電動磁懸浮推進世界紀錄

延伸閱讀

機場1穿搭NG 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

機場1穿搭NG 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢
雙城論壇台北團明抵上海 主論壇在「世界會客廳」馬英九也來過

雙城論壇台北團明抵上海 主論壇在「世界會客廳」馬英九也來過
大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙

大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙
黑白集╱北捷攻擊案 從恐嚇貼文到「第五縱隊」都在破壞社會韌性

黑白集╱北捷攻擊案 從恐嚇貼文到「第五縱隊」都在破壞社會韌性

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評
台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭