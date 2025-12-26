我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

中國公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

記者潘維庭／即時報導
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自中國公安部公眾號）
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自中國公安部公眾號）

中國公安部25日表示，近日該部派出工作組，會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

新華社25日稱，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區的犯罪集團「對我國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害十分嚴重」，年初，中緬泰建立聯合打擊電信網路詐騙犯罪「部級協調機制」，持續開展多輪打擊行動。

同時，10月以來，緬甸方面根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織開展新一輪打擊清剿，集中抓捕嫌犯，強力拆除賭詐園區。

據中國公安部公眾號指，12月15日，中緬泰三國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日，中國公安部組織吉林、河南公安機關，將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國。

新華社報導稱，在中、緬、泰三方努力下，今年以來，累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。同時，KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。

中國公安部有關負責人表示，電信網路詐騙犯罪是國際社會共同面對的打擊治理難題。下一步，公安機關將以更大的決心力度，與更多國家執法部門攜手，持續強化國際執法合作，共同嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，維護人民生命財產安全。 

中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的...
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自中國公安部公眾號）
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的...
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自中國公安部公眾號）
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的...
中國公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自中國公安部公眾號）

緬甸 詐騙 河南

上一則

人民幣升太快？官方中間價遠低預期

下一則

中恢復加拿大團隊旅遊後 首批中客抵達溫哥華

延伸閱讀

緬甸KK園區徹底清剿拆494建築物 952嫌犯押解回中

緬甸KK園區徹底清剿拆494建築物 952嫌犯押解回中
中國公安部：緬甸KK園區494棟建物已被拆除

中國公安部：緬甸KK園區494棟建物已被拆除
翁山蘇姬兒子憂母健康 緬甸軍政府：她狀況良好

翁山蘇姬兒子憂母健康 緬甸軍政府：她狀況良好
強人遺跡的北韓凱旋門、伊拉克軍刀門、緬甸翁山像

強人遺跡的北韓凱旋門、伊拉克軍刀門、緬甸翁山像

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休