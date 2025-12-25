我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

聖誕禮物翻車率高 3大地雷商品最常被退貨

保時捷在中國涼了？數百人付訂提不了車 員工遭欠薪

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭州中原保時捷中心。(取材自藍鯨新聞)
鄭州中原保時捷中心。(取材自藍鯨新聞)

外國豪車在中國涼了？德國名車品牌保時捷在河南最大經銷商「鄭州中原保時捷中心」近日被曝一夜之間人去樓空，數百名車主已支付定金卻提不了車、員工遭拖欠薪水，引發集體維權，初步統計涉案金額超過百萬元（人民幣，下同，約14.27萬美元）。另外，德國奔馳與中國北汽集團合資的「北京奔馳汽車有限公司」也傳出12月上旬突然停止生產，並遣散超過3000名員工。

綜合澎湃新聞、新黃河、明報等媒體報導，鄭州中原保時捷中心原是業界明星門店，近日卻傳出一夜之間人去樓空。該中心銷售「小孟」表示，他23日上班時發現，原本停放在展廳陳列的汽車和其他辦公用品被清空，而門店前一天還在正常營業，「有七、八位客戶順利提車」，自己和其他同事對突如其來的變故毫不知情。

受事件影響，已支付定金的客戶無法提車，已提車的客戶無法辦理車牌，有客戶無法使用維修保養服務，也有員工被公司拖欠薪水和報銷款項數萬至數十萬元不等。目前維權群組已有超過200人登記，初步統計涉案金額超過百萬元。

據了解，涉事門店由東安集團營運，該集團在貴陽、新鄉等地的多家門店也出現異常。貴陽孟關保時捷中心的員工同樣在清晨到崗時才發現無法進入門店，該店電話目前無法接通，官方抖音帳號也被設為私密狀態，過往內容全部不可見。據現場知情人士透露，該門店最後一批庫存車輛已於24日完成轉移，目前展廳內空空如也，僅剩少量桌椅及維修設備。

公開資料顯示，貴陽孟關保時捷中心2023年9月20日正式開業，是當地首家「睿境計畫」保時捷中心，當時保時捷中國總裁柯時邁還親自到場祝賀。而這家被東安集團寄予厚望的豪華門店，從開業到如今疑似停擺，僅營運了兩年零三個月。

保時捷在中國市場已然陷入困境，自2021年交付數量達高峰後，保時捷在華銷量連年走低，去年銷量較前一年大減28%，遠高於全球市場3%的跌幅。曾在保時捷供職的理想汽車設計總監鮑姆（Ben Baum）表示，小米SU7與保時捷Taycan的設計、性能相似，前者價格卻只有後者的六分之一，令保時捷「只剩品牌價值，不再有產品價值」。

另外，德國奔馳與中國北汽集團合資的「北京奔馳汽車有限公司」也於12月上旬傳出突然停止生產，不但拆除奔馳標誌，並遣散超過3000名員工。

據X平台帳號「@y_talkroom」消息稱，事件起因與奔馳拒絕中方要求「黨建」進入董事會有關。據了解，中方及當地政府曾要求合資企業的中共黨支部書記進入董事會，並擁有完整投票權及否決權，但奔馳總部將此視為干預公司治理結構，最終決定終止合作。

鄭州中原保時捷中心。(取材自藍鯨新聞)
鄭州中原保時捷中心。(取材自藍鯨新聞)

德國 鄭州 河南

上一則

毛澤東誕辰開通「西安-延安」高鐵 再推紅色聖地旅遊

下一則

鍾南山妻子李少芬入選「中國籃球名人堂」兩人因體育相識相戀

延伸閱讀

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運
記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」

記者會失控變調…女子當眾衝上台「自稱遭孫生性侵」
大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋
留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光

留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款