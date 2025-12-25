我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

口碑低開高走10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行

雙城論壇周末上海登場 滬學者：如期舉辦不易、具特殊意義

記者謝守真／上海即時報導
雙城論壇周末將在上海登場，多名上海涉台學者近日指，在當前兩岸關係氛圍下，論壇能如期舉辦並不容易，具特殊意義。同時，論壇持續以民生與城市治理為切入點，為兩岸交流提供相對穩定的平台。圖為上海國際金融中心陸家嘴。(記者謝守真／攝影)
雙城論壇周末將在上海登場，多名上海涉台學者近日指，在當前兩岸關係氛圍下，論壇能如期舉辦並不容易，具特殊意義。同時，論壇持續以民生與城市治理為切入點，為兩岸交流提供相對穩定的平台。圖為上海國際金融中心陸家嘴。(記者謝守真／攝影)

2025台北上海雙城論壇將於周末在上海登場，多名上海涉台學者近日指，在當前兩岸關係氛圍下，論壇能如期舉辦並不容易，具特殊意義。同時，論壇持續以民生與城市治理為切入點，為兩岸交流提供相對穩定的平台。

上海市台辦新媒體中心微信公眾號「滬台通」25日深夜陸續釋出多位上海涉台學者關於雙城論壇的談話，當中包括上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元；上海市公共關係研究院執行院長、上海海峽兩岸研究會秘書長李秘，上海台灣研究所副所長肖楊等。

盛九元表示，自己多次參與雙城論壇，有一定感觸。論壇能夠辦起來，當初雙方即商定以兩市的市政建設、民生關注議題作為切入點，而論壇也始終把兩市人民關注的民生議題放在重要位置，本屆論壇聚焦在醫療科技、軌道交通、健康養老等面向。

盛九元續稱，雙城論壇已不僅限於城市交流本身的意義，也在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用。希望透過這個論壇，能給兩岸傳遞更多維持和平發展的訊息，並透過由「分享」走向「共享」、再到「協作」的機制，在當前兩岸互動困境中，提供持續推動兩岸關係發展的交流合作範例。從交流合作到彼此互信的建構，相關經驗為兩岸關係發展與穩定注入新活力，隨著交流累積，兩岸城市合作仍有發展空間。

上海市公共關係研究院執行院長、上海海峽兩岸研究會秘書長李秘則指，在民進黨當局限制兩岸交流的背景下，雙城論壇能夠如期舉辦並不容易，意義格外重要。他表示，本屆論壇以「科技改變生活」為主題，期望透過相關領域的交流，進一步促進上海與台北在科技層面的互動與合作，讓城市生活更為便捷與美好。

圖為2023年雙城論壇在上海舉行時，台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機與上海市長龔...
圖為2023年雙城論壇在上海舉行時，台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機與上海市長龔正（右）玩自拍。(台北市政府提供)

李秘說，科技如何促進兩岸交流，以及在兩岸互動中能扮演何種角色，相信在論壇會有許多思考與建議，相關討論也有機會形成未來政策思考的雛形，未來科技在兩岸交流中的角色與作用將更加突出。

另，上海台灣研究所副所長肖楊稱，雙城論壇以兩市政府為主線，邀請兩岸專業人士共同參與，透過焦點議題對話與經驗交流互相學習，探討大型都市在發展與治理上的解決方案。她指，該機制不僅為上海與台北提供長期穩定的城市交流平台，也開創以城市論壇為基礎的兩岸城市交流新典範。

肖楊提到，歷屆合作備忘錄的簽署具有長期正面效應，不僅拉近雙城關係，也為兩岸城市戰略合作開啟新契機，涵蓋文化旅遊、環保及科技等多元領域。上海與台北同為具開放性、包容性與國際化特質的大城市，雙城合作可視為兩岸合作的濃縮版與前沿，未來在人文交流與民生福祉方面，兩市仍有深化空間。

雙城論壇 微信 民進黨

上一則

宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 中國外交部回應了

延伸閱讀

雙城論壇 蔣萬安半天快閃 不會見宋濤

雙城論壇 蔣萬安半天快閃 不會見宋濤
雙城論壇蔣萬安將當天往返 上海市「可以理解」

雙城論壇蔣萬安將當天往返 上海市「可以理解」
合體F3上海開唱 五月天阿信爆踩空摔落舞台濺血

合體F3上海開唱 五月天阿信爆踩空摔落舞台濺血
後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查

後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」

4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘