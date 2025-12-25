中國防部：今年解放軍軍事訓練「向戰聚焦」

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
中國國防部發言人張曉剛。（本報系資料照）
中國國防部發言人張曉剛。（本報系資料照）

中國國防部發言人張曉剛25日在例行記者會表示，2025年解放軍緊扣建軍百年奮鬥目標，「向戰聚焦」、向聯聚力、向新突破，加快訓練轉型，大抓實戰練兵，具體包含提升官兵實戰技能，推進兵力跨域融合，錘鍊體系作戰能力。

2027年是解放軍建軍百年，中共提出要加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，不斷提高人民軍隊捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

根據中國國防部網站發布，針對今年度解放軍全軍的軍事訓練，張曉剛指出，一是深化推開基礎訓練「集約專修」組訓模式，廣泛開展群眾性練兵比武活動，加大實戰背景、複雜環境和極限條件下訓練，有效提升官兵實戰技能。二是突出指揮訓練，突出實案練兵，強化專攻精練、應急應戰訓練，優化閉合殺傷鏈，推進兵力跨域融合，錘鍊體系作戰能力。

他續指，三是運用「科技+」豐富練兵手段，廣泛開展基地化模擬化網絡化訓練，重點推動新裝備新力量新領域訓練，加快無人、網電等「新質力量」生成能力、融入體系。四是與多國軍隊開展20餘場聯演聯訓聯賽，加強中外軍事訓練交流合作，不斷拓展國際合作水平。

針對解放軍今年度對外交流，張曉剛稱，中方加強與俄、美、歐等戰略溝通，對外軍事關係走深走實，塑造有利戰略安全態勢，另外，針對有關國家「在台灣、南海、歷史等問題上挑釁滋事」，及時開展外交交涉、訊息發佈，「揭穿虛假敘事，維護國家利益」。

他還提到中國國防部開通X平台帳號，「讓更多海外受眾直觀瞭解中國軍隊」。

