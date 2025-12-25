我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電器設備廠賣掉 老闆為540名員工每人分紅44萬

5個熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算

中國宣布打破磁浮車世界紀錄 時速700公里

中央社台北25日電

中國官媒今天報導，中國國防科技大學磁浮團隊近日成功將試驗車在2秒內加速至700公里/小時，打破同類型平台世界紀錄，成為全球最快的超導電動磁浮試驗速度。

公開資料顯示，原本磁浮試驗車的最快紀錄是湖北東湖實驗室在6月締造的650公里/小時。而磁浮列車試驗的最快紀錄是日本東海旅客鐵路公司（JR東海）的L0系高速磁浮列車，在2015年4月21日試驗達到時速603公里。

央視新聞報導，國防科技大學磁浮團隊歷經10年攻關，在400公尺磁浮試驗線上，成功實現噸級載荷700公里/小時的最高試驗速度並安全停車。

報導稱，此次突破攻克了超高速電磁推進、電動懸浮導向、瞬態大功率儲能逆變、高場超導磁體等核心技術難題，標誌著中國在超高速磁浮領域邁入國際領先行列，為中國未來的真空管道磁浮交通發展提供了新的選擇，也為航太助推發射和試驗測試提供新方法新手段，其後續的技術反覆運算及產業化應用，將為中國的航空航太以及軌道交通事業發展帶來新動能。

綜合齊魯晚報等陸媒報導，中國磁浮列車建設正進入「爆發期」，深圳、廣州、成都等多個城市已發布磁浮路線規劃，未來將形成覆蓋京津冀、長三角、粵港澳等核心城市群的「超高速交通網」。

中國國家發改委此前公布的「磁懸浮交通產業發展規劃（2024-2030年）」明定發展目標：到2025年建成3至5條商業化營運線，到2030年形成「核心城市群+旅遊專線」的網絡化布局。

目前全球商業運行最快磁浮列車是上海磁浮示範線，最高時速為430公里。

航太 日本

上一則

貿易戰致生產進度受阻 C919今年僅交付13架、未達標

延伸閱讀

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

比馬斯克更早敲鐘 中國藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板
華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力
5家「中國版SpaceX」擬上市 但市值不到SpaceX的1%

5家「中國版SpaceX」擬上市 但市值不到SpaceX的1%
中淺灘搜救演練逼近台灣本島 凸顯兩岸緊張

中淺灘搜救演練逼近台灣本島 凸顯兩岸緊張

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕

播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕
加州華商逃關稅1.9億被捕 面2.2億罰款+20年監禁

加州華商逃關稅1.9億被捕 面2.2億罰款+20年監禁