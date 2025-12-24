北京再放寬購房政策 放寬非京籍購房條件、調整信貸政策

中國官方搶救房市再出招，北京市住房城鄉建設委等4部門今天聯合印發通知，進一步調整北京市房地產相關政策。圖為北京市一處興建中住宅。（中新社）

中國官方搶救房市再出招，北京市住房城鄉建設委等4部門今天聯合印發通知，進一步調整北京市房地產 相關政策，包括放寬非京籍家庭購房條件、支持多子女家庭住房需求、調整個人住房信貸政策和加大公積金支持住房消費力度等。

新華社報導，為穩定房地產市場，北京市住房城鄉建設委、市發展改革委、人民銀行北京市分行、北京住房公積金管理中心等4部門今天聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》（以下簡稱《通知》），自2025年12月24日起施行。

《通知》為更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，進一步調整住房限購政策。一是放寬非京籍家庭購房條件。將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由現行的「3年」調減為「2年」；購買五環外商品住房的，由現行的「2年」調減為「1年」。

二是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在五環內多購買一套商品住房，即：京籍多子女家庭，可在五環內購買3套商品住房；在京連續2年繳納社保或個稅的非京籍多子女家庭，可在五環內購買2套商品住房。

《通知》進一步調整個人住房信貸政策，銀行業金融機構根據北京地區市場利率 定價自律機制要求和本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，在利率定價機制安排方面不再區分首套住房和二套住房，合理確定每筆商業性個人住房貸款 的具體利率水平。關於住房貸款相關業務，可向經辦銀行具體諮詢。

《通知》加大公積金支持住房消費力度，調整二套住房公積金貸款最低首付比例，對借款申請人（含共同申請人）使用公積金個人住房貸款購買二套住房的，最低首付款比例由不低於30%調整為不低於25%。

《通知》還提出，為進一步優化營商環境，提升房地產投資效率，調整招拍掛拿地的房地產開發項目立項方式，由市區分級核准調整為區級備案。

北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心曾在今年8月公布《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，京籍居民家庭、在北京連續繳納社會保險或個人所得稅滿2年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外商品住房不限套數；住房公積金方面，擴大首套房公積金貸款支持範圍。

《德國之聲》日前報導，中國官員上月要求民間數據機構停止發布住房銷售數據，此前，中國房地產訊息數據顯示，10月百強房企新房銷售額按年下降42%，為18個月來最大單月跌幅。總部位於台北的J Capital Research創辦人兼研究主管Anne Stevenson-Yang認為，此舉有助於掩蓋真實的價格跌幅，「整體市場跌幅很可能已達到50%，在重新達到平衡之前，甚至可能下探至85%。」

牛津經濟研究院9月的報告指出，在北京、上海等一線城市，平均房價較高點已下跌約10%，高端住宅需求降溫導致價格回調更為明顯。但真正的重災區是二、三線城市，如成都、東莞等地，房價跌幅高達30%。