8名中國全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

政協第14屆全國委員會第45次主席會議24日在北京召開。新華社

中國全國政協主席會議今天審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，這也代表他們涉及嚴重違紀違法被查落馬，其中多人是軍工、能源系統的高官，此前突然去職後未再公開露面。

據新華社報導，中國全國政協第45次主席會議24日上午在北京召開。會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根等全國政協委員資格的決定，提請全國政協常務委員會第15次會議追認。

根據「中國人民政治協商會議章程」相關條文規定，上述8人明顯涉嫌嚴重違紀違法，目前正處於接受組織審查調查的階段。公開資料顯示，其中多人是軍工、能源系統高官。

社群訊息顯示，曹建國是前中國航空發動機集團董事長，還是中國工程院院士，長期從事彈道飛彈武器系統研製，是典型的航太 技術專家。2016年執掌中國航發董事長，今年3月，未滿62歲的他突然從集團官網董事長一職被撤下，迄今未露面。

同為航太系統出身的前中國衛星網路集團董事長張冬辰消失更久，6月13日中國星網董事長換人，在此之前，張冬辰已神秘消失數月。

曾毅出身兵工系統，2021年升任中國電子信息產業集團總經理，2023年升任董事長。今年4月，中國電子董事長發生變更，總經理李立功升為董事長，但曾毅的去向一直未公布，他還沒有到退休 年齡。

樊友山也在兵工系統任職多年，2008年後轉任中國電子科技集團後幹到總經理。2016年轉任中華全國工商業聯合會副主席、中國民間商會副會長。樊友山的名字已從全國工商聯領導欄目消失。

劉國躍是電力系統出身，2019年從國家電網調任中國國家能源投資集團總經理，3年後升任董事長。2025年2月，劉國躍的職務被鄒磊接替，當時他已3個月未公開露面。

俞培根是核電系統出身，曾任中國核工業集團副總經理。2019年4月調任東方電氣集團總經理，並於兩年後晉升為東方電氣董事長。今年6月，俞培根的董事長職務被官網撤下，當時他已近半年沒有露面。

馬正武是物流系統出身，2019年1月出任央企排名前十大的中國融通集團公司總經理，2023年2月升任董事長。今年7月，四川副省長李文清接任中國融通董事長，當時馬正武已經超過半年未公開露面。

王行環是今天被撤銷的8名全國政協委員當中知名度最高的。他是泌尿外科專家，2015年7月升任武漢大學中南醫院院長，曾在2020年COVID-19疫情 期間兼任雷神山醫院院長，獲得「中國醫師獎」等多項榮譽。

社群訊息顯示，王行環11月底傳出被帶走調查。中南醫院院長16日由李志強接任，王行環去向不明。