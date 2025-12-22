我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

中央社北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部22日表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。路透
中國商務部22日表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。路透

中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅

中國商務部今天公布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的初步裁定，指調查機關初步認定原產於歐盟的進口相關乳製品「存在補貼」，中國國內相關乳製品產業「受到實質損害」，而且「補貼與實質損害之間存在因果關係」。

根據中國「反補貼條例」規定，中國商務部向國務院關稅稅則委員會提出，對原產於歐盟的進口相關乳製品採取臨時反補貼措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自23日起採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。

中國商務部以貿易救濟調查局負責人以答記者問形式宣稱，基於歐委會和抽樣公司提交的答卷訊息及實地核查情況，初步裁定被抽樣公司的稅率為21.9%至42.7%，配合調查的其他歐盟公司統一適用稅率28.6%，未配合調查的其他歐盟公司42.7%。

負責人聲稱，「中國一貫審慎、克制使用貿易救濟措施」。2025年以來，中國未對歐盟發起任何新的貿易救濟調查，只對白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉三起反傾銷案件作出終裁。

負責人又說，同一時期，歐盟已對中國進行18起貿易救濟案件初裁徵稅，對18起案件終裁徵稅，並發起15起貿易救濟調查，僅在19日一天之內就新發動3起對中調查。

負責人提到，中國反對濫用貿易救濟措施的立場是不變的，也願與歐盟通過對話協商妥善處理貿易摩擦，共同維護中歐經貿合作大局。

歐盟 商務部 關稅

上一則

美智庫估中國今年實質經濟成長率2.5%至3% 遠低於官宣目標

延伸閱讀

追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型

追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型
川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」
動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏

動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏
動俄羅斯遭凍結主權資產破局 歐盟改舉債籌1千億援烏2年

動俄羅斯遭凍結主權資產破局 歐盟改舉債籌1千億援烏2年

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達