中國商務部 今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟 的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅 。

中國商務部今天公布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的初步裁定，指調查機關初步認定原產於歐盟的進口相關乳製品「存在補貼」，中國國內相關乳製品產業「受到實質損害」，而且「補貼與實質損害之間存在因果關係」。

根據中國「反補貼條例」規定，中國商務部向國務院關稅稅則委員會提出，對原產於歐盟的進口相關乳製品採取臨時反補貼措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自23日起採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。

中國商務部以貿易救濟調查局負責人以答記者問形式宣稱，基於歐委會和抽樣公司提交的答卷訊息及實地核查情況，初步裁定被抽樣公司的稅率為21.9%至42.7%，配合調查的其他歐盟公司統一適用稅率28.6%，未配合調查的其他歐盟公司42.7%。

負責人聲稱，「中國一貫審慎、克制使用貿易救濟措施」。2025年以來，中國未對歐盟發起任何新的貿易救濟調查，只對白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉三起反傾銷案件作出終裁。

負責人又說，同一時期，歐盟已對中國進行18起貿易救濟案件初裁徵稅，對18起案件終裁徵稅，並發起15起貿易救濟調查，僅在19日一天之內就新發動3起對中調查。

負責人提到，中國反對濫用貿易救濟措施的立場是不變的，也願與歐盟通過對話協商妥善處理貿易摩擦，共同維護中歐經貿合作大局。