保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

記者賴錦宏/即時報導
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

中國車市競爭激烈，德國豪華跑車生產商保時捷(Porsche)在中國的銷售受到重大壓力，保時捷中國決定明年3月1日起停止營運自建充電站，涉及超過300座尊享充電站，涵蓋中國主要一、二線城市及重點交通幹線。

第一財經報導，保時捷中國發布《關於停止保時捷尊享充電的用戶通知》，指出隨着市場環境的變化及用戶充電習慣的不斷演變，定期評估其充電服務在日常出行中的支援作用。為更好的適應當前需求，從用戶便利性和體驗出發，決定對其高功率充電服務進行最佳化調整。

作為該策略決策的一部分，保時捷自建充電網路將於2026年3月1日起停止營運。保時捷尊享充電服務(含所有保時捷自建高功率直流充電站)將停止提供，並逐步從保時捷App及保時捷微信小程式的充電地圖中移除。此調整只針對保時捷尊享充電場景，其他充電場景仍正常營運，如安裝於保時捷中心(經銷商店)內的充電站，保時捷目的地充電站及整合到保時捷充電地圖的三方品牌充電站仍可正常使用。

報導指出，新能源車品牌汽車自建充電站是「重資產」投入，高功率直流充電站，意味場地需求、電力擴容、高壓設備、長期運維等，一旦進入長期營運，如果利用率不夠充分，會變成車企財務壓力。而目前行業趨勢，不少車企在從自建轉向第三方合建，以攤薄成本。

