我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批台

中國海警闖金門禁止水域 國台辦：都是中國一部分

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國台辦發言人陳斌華。(記者陳政錄/攝影)
中國國台辦發言人陳斌華。(記者陳政錄/攝影)

台灣海巡署昨稱中國海警航入台金門禁止水域，台巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使中國海警船轉向航出。中國國台辦發言人陳斌華今天對此強調，「台、澎、金、馬都是中國的一部分」，要求台灣正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待中國漁船民，否則必須承擔一切後果。

陳斌華晚間透過發言人答記者問，就中國海警船再次進入金門禁止水域執法巡查作出回應。

他說，「台、澎、金、馬都是中國的一部分」，廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，根本不存在所謂的「禁止、限制水域」一說。

陳斌華認為，中國海警部門在相關海域展開常態化執法巡查行動，有利於維護海上作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。

他還說，正告民進黨當局，正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待中國漁船民。否則，必須承擔一切後果。

據中國海警局官網19日午間消息，其海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，18日，福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。期間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。

中國海警與台灣海巡署均公布當時對峙照片，中國海警公布兩張照，其中一張照片是「喊話警告」。另一張顯示大陸海警持望遠鏡注視一艘懸掛台方國旗的海巡艦艇。台海巡署則公布一張巡防艇PP3577全程監控中國海警船14609艦照片。

對於中方行為，台海巡署19日通報，中國海警挑釁行為惡意升級，18日下午海巡署金馬澎分署所轄第12巡防區偵獲其海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入台金門禁止水域。此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。

民進黨

上一則

台北隨機殺人案 中國國台辦臉書發文：關切和痛心

延伸閱讀

台北隨機殺人案 中國國台辦臉書發文：關切和痛心

台北隨機殺人案 中國國台辦臉書發文：關切和痛心
才隔20天…中船再入金門禁限制水域

才隔20天…中船再入金門禁限制水域
中國大陸4海警船闖金門海域挑釁 台海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

中國大陸4海警船闖金門海域挑釁 台海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離
戰爭可上班課 國台辦嗆「毫無人性」苗博雅：打人喊救人

戰爭可上班課 國台辦嗆「毫無人性」苗博雅：打人喊救人

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36
在中日關係惡化的同時，俄羅斯宣布12月1日起開放中國公民可免簽入境，吸引不少大陸民眾因此轉往俄羅斯旅遊。（歐新社）

不去日本去俄羅斯 首批免簽赴俄中客：像是流放寧古塔

2025-12-16 03:14

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂