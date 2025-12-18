剎車失靈...甘肅高速狂奔490公里到油盡 車主腿軟

我的頻道

中國新聞組／即時報導
失控車輛大約行駛了490公里，油料耗盡，最終在交警、路政等多家單位的護航下化險為夷。(極目新聞)
失控車輛大約行駛了490公里，油料耗盡，最終在交警、路政等多家單位的護航下化險為夷。(極目新聞)

一輛行駛在甘肅蘭海高速上的小車17日晚間因定速巡航故障、剎車失靈，以115公里的時速行駛了約490公里，花費近3小時，最終燃油耗盡才停下。 一路上，交警前面開道，路政後面壓陣，組成「護航編隊」，確保車輛安全。這場高速驚魂最後化險為夷，網友紛紛為這場教科書級別的救援點讚。而車輛停穩後，工作人員上前查看，駕駛員馬某已瑟瑟發抖。

綜合媒體報導，甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊工作人員表示，昨晚8時許，他們接到了隴南高速交警一大隊的電話後，就在武都服務區等著，失控車輛有警車在前面開道，他們就在後面控制其他車輛不要上來，當時小車的定速巡航出了問題，剎車失靈，一直以極高速度在跑，後來燃油耗盡才停了下來，車上有一男一女，都是二、三十歲的年輕人，當時兩人嚇壞了，他們還對其進行了安撫。

失控車輛為馬某駕駛的甘A牌小轎車，17日下午，馬某從蘭州上高速準備回臨夏的康樂，定了115的定速巡航，後面發現車子速度降不下來，第一時間給交警打了電話。沿線高速交警系統立即啟動應急預案展開緊急救助，採取管制和清理路面車輛，車輛前方開道護送，失控小車大約行駛了490公里，油料耗盡，最終在交警、路政等多家單位的護航下化險為夷。

這場高速驚魂引發網友的討論，「還好有驚無險，真夠嚇人的」、「490公里，保證滿油箱」、「剛加滿油上高速就出事，還好沒事」、「想想都後怕」、「敲碗！想知道是哪個廠牌」。

另有很多人紛紛表示難以理解，因為剎車失靈，一般來說還有其他辦法解決，比如手剎，難道油門也失靈了嗎？沒有的話可以鬆油門減速啊。而且這麼長的距離，不可能沒有應急減速的地方。對於上述網友的疑問，目前官方及車企方尚無回應。

