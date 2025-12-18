我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

王毅通話泰柬外長調停邊境衝突 中國稱雙方表達停火意願

記者陳政錄／北京即時報導
泰柬邊境衝突延燒，雙方動用重火力武器。（美聯社）
泰柬邊境衝突延燒，雙方動用重火力武器。（美聯社）

中國外交部昨深夜表示，將再派亞洲事務特使赴柬埔寨、泰國，穿梭調停柬泰邊境衝突後，據新華社，中國外長王毅今日分別和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩通電話，稱柬泰雙方「表達了降溫停火的意願」。

據新華社，王毅18日分別和上述兩人通電話，柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達了降溫停火的意願。

王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟的團結。當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅說，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。

他還補充，希望兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人散布不實之詞抹黑中國和兩國的友好關係。

據中方發布，布拉索昆、西哈薩高度贊賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。

今日晚間，中國國防部發言人蔣斌也就柬泰邊境衝突答記者問。對於有媒體報導泰軍在柬軍陣地繳獲了中國製造的反坦克導彈、火箭筒等裝備。蔣斌說，中國長期以來與柬埔寨、泰國都展開包括軍貿在內的防務合作，不針對任何第三方，完全符合國際法和國際慣例，更與柬泰邊境衝突無關。

他稱，中方希望有關方面不要主觀臆測、惡意炒作。蔣斌還說，希望雙方從兩國邊境和平穩定和兩國人民的共同利益出發，保持最大程度冷靜克制，盡快實現停火，回到通過對話協商解決分歧的軌道上來。

邊境 王毅 柬埔寨

上一則

川普任內最大筆對台軍售 中國國台辦：立即停止武裝台灣

延伸閱讀

劍指美國？王毅表態中國挺委內瑞拉 反對單邊霸凌

劍指美國？王毅表態中國挺委內瑞拉 反對單邊霸凌
王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演

王毅：日本曾以「存亡危機事態」為幌子發動侵略 絕不能重演
沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉

沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉
王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上