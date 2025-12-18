川普任內最大筆對台軍售 中國國台辦：立即停止武裝台灣

中國國台辦發言人陳斌華表示，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。(記者陳政錄／攝影)

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間17日宣布，總價約110億美元的對台軍售 案，中國國台辦發言人陳斌華18日晚間回應說，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華晚間透過國台辦發言人答記者問表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。美方悍然宣布向「中國台灣地區」出售巨額武器計畫，「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是八·一七公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責」。

他說，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華又說，民進黨 當局頑固倚美謀獨、以武謀獨，不斷鼓吹所謂防衛決心，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難。

他說，台灣各界應認清民進黨當局無底線「賣台引戰」的邪惡本質。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，「我們必將迎頭痛擊。」

據美國國防安全合作署新聞稿，軍售案包括台方購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機 系統等。台灣外交部表示，這是川普政府第二任期內宣布的第二次對台軍售，充分展現美國對台灣安全的堅定承諾。