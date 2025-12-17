身高1米9 姚明15歲女兒當翻譯

姚明的「姚基金」近日在上海舉行慈善晚宴，15歲女兒姚沁蕾為姚明擔任現場翻譯，影片中姚沁蕾身高已超過父親肩膀。（取材自微博）

中國籃球傳奇姚明近日攜15歲愛女姚沁蕾現身上海「姚基金」慈善晚宴，姚沁蕾身著簡約黑色亮片裙，身高已達父親肩膀高度。她為姚明擔任現場翻譯，從公益理念到鄉村體育教育願景，皆譯得精準到位、毫不怯場，父女檔互動成為晚宴焦點。

在「姚基金」12日釋出的慈善晚宴影片中顯示，15歲的姚沁蕾身高已超過父親肩膀。姚明身高為226公分，比對之下，姚沁蕾大約是接近190公分左右，讓不少網友直呼「好高」、「這身高基因真的好強大」。

姚沁蕾當晚穿著黑色亮片裙，沒化妝也沒特意做髮型，姚明上台講話時，姚沁蕾以流利英語完成口譯，表現沉穩自信，贏得在場嘉賓稱讚。

姚明發言完後，主動跟女兒擊掌，兩人互動十分溫馨，也展現出父女好感情。姚沁蕾在晚宴上專業又沉穩的表現獲得網民的稱讚，不少人大讚「父女倆好像呀，一個模子刻出來的」。

有自媒體盤點幾位明星父母對「星二代」的培養，稱吳京帶兒子參演電影、李湘推女兒擠高端圈層，還有多位星二代登雜誌封面等等，但姚明的選擇截然相反。