中國宣布對歐盟豬肉徵收反傾銷稅 期限達5年

中央社台北16日電
中國商務部16日公告，將自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，期限長達5年，理由是認定中國國內相關產業因傾銷「受到實質損害」。歐新社
中國商務部16日公告，將自17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，期限長達5年，理由是認定中國國內相關產業因傾銷「受到實質損害」。歐新社

歐盟與中國貿易緊張關係升高。中國商務部今天公告，將自明天起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，期限長達5年，理由是認定中國國內相關產業因傾銷「受到實質損害」。中國先前已於9月10日向歐盟進口的相關豬肉及豬副產品，開徵最高達62.4%的保證金。

中國商務部宣稱，調查機關自2024年6月17日展開調查後，最終認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品「存在傾銷」，使中國國內相關產業「受到實質損害」，且「傾銷與實質損害之間存在因果關係」。

根據報導，被調查的歐盟產品，為生豬屠宰加工後供人食用的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽腌或鹽漬，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪及豬腸、膀胱及胃。

公告還提到，自今年9月10日至12月16日對相關產品徵收的保證金，將轉為反傾銷稅。

歐盟2024年6月中旬宣布對中國進口純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅後，中國商務部隨即宣布對歐盟進口的相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，被認為是中方的反制措施之一。

歐中經貿會談先前一度取得進展，中國商務部曾於6月10日公告，對歐盟進口豬肉及豬副產品的反傾銷調查期限，由6月17日延長至12月16日，理由是「鑒於本案情況複雜」。然而如今裁定構成傾銷，將使歐中經貿緊張關係升溫。

歐盟 商務部 關稅

