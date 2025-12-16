台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？北京嗆：金元外交注定失敗

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）

宏都拉斯日前舉行總統大選，外界關注新領導人是否會重新與台灣建交，台灣外交部長林佳龍日前受訪表示，台灣是以真心誠意建構信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，有意和北京互別苗頭。大陸外交部16日抨擊稱，台當局濫施「金元外交」，注定以失敗告終。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人郭嘉昆16日下午主持例行記者會。有提問指，台灣「外事部門負責人」林佳龍被詢及如何在與中國大陸競爭的情況下維繫台灣與宏都拉斯友好時稱，台灣構建的是信任跟繁榮的關係，郭嘉昆作出上述表示。

郭嘉昆聲稱，台灣當局打著「信任」「繁榮」的幌子濫施「金元外交」，掩蓋不了其不擇手段謀「獨」的本質，欺騙不了輿論和島內（指台灣）民眾。「台獨」勢力和民進黨當局逆歷史潮流而動，注定以失敗告終。

郭嘉昆表示，大陸與宏都拉斯建交以來，各領域合作取得豐碩成果，有力增強宏都拉斯長遠發展能力，為兩國和兩國人民帶來巨大福祉。

郭嘉昆又稱，事實充分證明，堅持「一個中國原則」是順應歷史發展大勢，契合時代進步潮流的正確決定，符合有關國家和人民的根本利益。

林佳龍日前接受媒體專訪，談及與宏都拉斯恢復邦交。他表示，大陸做過太多跳票的承諾，缺乏公信力，因此宏都拉斯兩名總統候選人選前才會不斷公開表達與台復交意願；台灣以真心誠意建構信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，形容台灣模式是一股良善力量。林佳龍也提到，希望美國等盟邦能出手協助恢復台宏邦交。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

民進黨 總統大選

上一則

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

