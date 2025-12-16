李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告，習近平強調要堅定貫徹「一國兩制」，也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。圖為2022年李家超（左）向習近平述職。（新華社）

大陸國家主席習近平 16日在北京中南海，聽取香港 特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，香港由治及興邁步表示肯定，強調要堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，同時也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。

香港電台報導，習近平表示，一年來李家超認真履行職責，帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對他和特區政府工作充分肯定。

習近平提到，大埔重大火災令人痛心，他再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。

習近平指，二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展，作出頂層設計和戰略擘劃，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，促進香港長期繁榮穩定，李家超和香港特區政府要主動對接國家「十五五」規畫，推動香港實現更好發展。

據報導，李家超對習近平和中央政府對香港特區的關懷和支持表達感謝，並指過去一年，香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，積極推行以結果為目標的管治文化，深化改革，發展經濟，改善民生。

李家超提到，香港財政有望在今年由虧轉盈。香港在多方面的國際排名上升，反映香港不斷穩步向前和國際社會對香港的信心。

李家超交代了宏福苑大火案。他對習近平的高度重視表達感謝，提到大陸省市企業給予的支持，並指港府設立的援助基金已籌募34億港元捐款，強調會全力做好災後支援和重建工作。

李家超也提到上周甫舉行的香港立法會選舉，稱選舉成功舉行反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前決心。他表示，今年是「十五五」規畫謀篇佈局之年 ，他和團隊會帶領社會抓緊機遇，推動高品質發展，銳意改革，把香港建設得更安全發達，讓市民生活更美好。

與過去2年一樣，習近平獨坐在會議桌主席位，在大陸總理李強 的陪同下聽取香港特首述職報告，與李強同側的還有中共中央辦公廳主任蔡奇、副總理丁薛祥，統戰部部長李幹傑、政法委書記陳文清；與李家超同側的則有大陸港澳辦主任夏寶龍、分管日常工作的副主任徐啟方和中聯辦主任周霽。