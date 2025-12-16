我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告，習近平強調要堅定貫徹「一國兩制」，也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。圖為2022年李家超（左）向習近平述職。（新華社）
大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告，習近平強調要堅定貫徹「一國兩制」，也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。圖為2022年李家超（左）向習近平述職。（新華社）

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，香港由治及興邁步表示肯定，強調要堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，同時也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。

香港電台報導，習近平表示，一年來李家超認真履行職責，帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對他和特區政府工作充分肯定。

習近平提到，大埔重大火災令人痛心，他再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。

習近平指，二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展，作出頂層設計和戰略擘劃，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，促進香港長期繁榮穩定，李家超和香港特區政府要主動對接國家「十五五」規畫，推動香港實現更好發展。

據報導，李家超對習近平和中央政府對香港特區的關懷和支持表達感謝，並指過去一年，香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，積極推行以結果為目標的管治文化，深化改革，發展經濟，改善民生。

李家超提到，香港財政有望在今年由虧轉盈。香港在多方面的國際排名上升，反映香港不斷穩步向前和國際社會對香港的信心。

李家超交代了宏福苑大火案。他對習近平的高度重視表達感謝，提到大陸省市企業給予的支持，並指港府設立的援助基金已籌募34億港元捐款，強調會全力做好災後支援和重建工作。

李家超也提到上周甫舉行的香港立法會選舉，稱選舉成功舉行反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前決心。他表示，今年是「十五五」規畫謀篇佈局之年 ，他和團隊會帶領社會抓緊機遇，推動高品質發展，銳意改革，把香港建設得更安全發達，讓市民生活更美好。

與過去2年一樣，習近平獨坐在會議桌主席位，在大陸總理李強的陪同下聽取香港特首述職報告，與李強同側的還有中共中央辦公廳主任蔡奇、副總理丁薛祥，統戰部部長李幹傑、政法委書記陳文清；與李家超同側的則有大陸港澳辦主任夏寶龍、分管日常工作的副主任徐啟方和中聯辦主任周霽。

香港 習近平 李強

上一則

中美AI競爭加速 未來3年中國晶片技術或彎道超車

下一則

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？北京嗆：金元外交注定失敗

延伸閱讀

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他
黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值
習近平：科技創新成果證明 「對我們『卡脖子』卡不住」

習近平：科技創新成果證明 「對我們『卡脖子』卡不住」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖